Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета

Телеком 14.12.2021 11:48 Новости компаний
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14.12.2021 11:48 Новости компаний
Видеосервис Wink запускает праздничную акцию «Кино в подарок на Новый год!», которая поможет ярко и интересно провести долгие зимние вечера. Все очень просто: для получения подарка надо всего-то продолжать заниматься любимым делом — смотреть кино. И за каждые три просмотренных фильма достанется еще один в подарок.
Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино: подарок полагается как тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, так и тем, которые смотрят кино в подписках. Посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину. Воспользоваться сертификатами можно начиная с 1 числа следующего месяца. То есть за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы. Но торопиться не обязательно — новогоднее волшебство не закончится вместе с каникулами, так как сертификаты на подарок будут действовать целых шесть месяцев.
В поддержку акции «Кино в подарок на Новый год!» Wink запустил рекламную кампанию, в центре которой оказались уже известные зрителям герои — молодая пара влюбленных в кино и, конечно, главный новогодний персонаж. Уютно расположившись перед экраном, под мерцание новогодней елки пара смотрит один за другим три фильма и уже готова купить четвертый, но вдруг появляется уже довольно замерзший в ожидании этого момента Дед Мороз, чтобы вручить киноподарок мечты.
Полные условия акции «Кино в подарок на Новый год!» доступны по ссылке.
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