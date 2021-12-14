В Волгоградкой области закрылись три школы из-за вспышки ОРВИ

Общество 14.12.2021 09:46
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14.12.2021 09:46
В Волгоградской области три школы – в Нехаевском, Михайловском районах и в Волгограде – закрылись из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Кроме того, пояснили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в 96 образовательных учреждениях – в школах, школа-интернатах – приостановлены занятия в некоторых группах и классах из-за того, что количество заболевших превысило 20% обучающихся.
Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на прошлой неделе интенсивный порог показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 83,2 на 10 тысяч населения, что выше, чем на предыдущей неделе, на 4%. При этом уровень заболеваемости респираторными инфекциями населения региона находится ниже недельного эпидпорога на 14%, среди детского населения пороговые значения также ниже расчетного уровня. А вот среди взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 84%.
Лабораторными методами на прошедшей календарной неделе 2021 года подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, коронавируса COVID-19) и гриппа типа А/H3N2.
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