Общество

В Волгоградкой области закрылись три школы из-за вспышки ОРВИ

Общество 14.12.2021 09:46
0
14.12.2021 09:46


В Волгоградской области три школы – в Нехаевском, Михайловском районах и в Волгограде – закрылись из-за вспышки заболеваемости  ОРВИ. Кроме того, пояснили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в 96 образовательных учреждениях – в школах, школа-интернатах – приостановлены занятия в  некоторых группах и классах  из-за того, что количество заболевших превысило 20% обучающихся. 
Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на прошлой неделе интенсивный порог показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 83,2 на 10 тысяч населения, что выше, чем на  предыдущей неделе, на 4%. При этом уровень заболеваемости респираторными инфекциями населения региона находится ниже недельного эпидпорога на 14%, среди детского населения пороговые значения также ниже расчетного уровня. А вот среди  взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 84%.
Лабораторными методами на прошедшей календарной неделе 2021 года подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, коронавируса COVID-19) и гриппа типа А/H3N2.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Общество
14.12.2021 12:20
Общество 14.12.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2021 12:18
Общество 14.12.2021 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 11:50
Общество 14.12.2021 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 10:32
Общество 14.12.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2021 09:32
Общество 14.12.2021 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2021 07:43
Общество 14.12.2021 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 20:06
Общество 13.12.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 19:31
Общество 13.12.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 17:14
Общество 13.12.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 15:21
Общество 13.12.2021 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 14:24
Общество 13.12.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 12:47
Общество 13.12.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 11:56
Общество 13.12.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2021 11:18
Общество 13.12.2021 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2021 11:03
Общество 13.12.2021 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
В Волгоградской области COVID-пациентам массово закрывают больничныеСмотреть фотографии
12:20
Оставшиеся без света жители микрорайона «Бейкер стрит» оплатили долгиСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области до 50 тысяч рублей увеличили помощь на газификацию домовСмотреть фотографии
11:50
«Стало плохо на кладбище»: в Волгограде скоропостижно скончался ветеран «Ротора»Смотреть фотографии
11:48
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до летаСмотреть фотографии
11:13
Самолет из Краснодара экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
10:53
Машины «разорвало»: один человек погиб и пятеро ранены в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Чиновники выдвинули версию пожелтения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде двух участников акции таксистов выпустили из-под арестаСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградкой области закрылись три школы из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
09:32
Декабрьскую платежку за воду и отопление волгоградцы могут оплатить авансомСмотреть фотографии
07:43
Администрация Михайловки заплатит 112 тысяч за «сюрприз» в лужеСмотреть фотографии
20:06
Тонны грязи заливают парковку жилого комплекса в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Двух участников акции таксистов в Волгограде оштрафовали на 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:05
Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде подрядчик по благоустройству обманул застройщика с квартирамиСмотреть фотографии
17:15
Волгоградцу "со связями" в Росимуществе вынесли окончательный приговорСмотреть фотографии
17:14
Участникам акции водителей «Яндекс.Такси» в Волгограде грозит арест до десяти сутокСмотреть фотографии
17:06
Мусорного регоператора заподозрили в обмане потребителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
Главу транспортной компании обвиняют в ЧП с соляной кислотой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
В поселке Волгограда бешеная лисица напала на трех женщинСмотреть фотографии
15:46
Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1 201 маломнаселенном пункте страныСмотреть фотографии
15:21
Волгоградский губернатор ответит на вопросы жителей в прямом эфиреСмотреть фотографии
15:12
«Температуры не было»: скончавшаяся от коронавируса 25-летняя волгоградка не подозревала о страшной болезниСмотреть фотографии
14:28
Администрацию Волгограда обязали убрать токсичную свалку у кладбищаСмотреть фотографии
14:24
Суд оштрафовал ответившую матом на поздравление с Пасхой волжанкуСмотреть фотографии
13:12
«Ростелеком» и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности и технологических сетей связиСмотреть фотографии
13:03
Число новых COVID-заражений в Волгоградской области стабильно снижаетсяСмотреть фотографии
12:47
Осужденный экс-начальник станции в Волгоградской области заплатит в казну 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:33
Жителей создаваемой резервации в Волгограде услышал глава СК РФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 