Экономика 13.12.2021 14:54 Новости компаний
0
13.12.2021 14:54 Новости компаний
По оценке аналитиков ВТБ, уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации.
По прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.
Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками.
«Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов. В рамках стратегии на 100%-ную цифровизацию клиентских сервисов мы постоянно совершенствуем цифровые каналы и стремимся к постоянному наращиванию доли вкладов, открываемых нашими клиентами удаленно. Во многом этому способствует и общий рост интереса к классическим депозитам на фоне резкого роста доходности по ним в четвертом квартале», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Реклама
Банк «Открытие»: цена нефти марки «Брент» на этой неделе составит около $75 за баррель13.12.2021 15:47
Экономика 13.12.2021 15:47
ВТБ проведет «Форум акционеров»13.12.2021 12:01
Экономика 13.12.2021 12:01
SberDesign Conf: дизайн цифровых продуктов, ESG, метавселенные и этика13.12.2021 11:25
Экономика 13.12.2021 11:25
Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФ12.12.2021 10:45
Экономика 12.12.2021 10:45
ВТБ запускает первый этап социального казначейства10.12.2021 15:17
Экономика 10.12.2021 15:17
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе10.12.2021 13:44
Экономика 10.12.2021 13:44
Банк «Открытие» профинансирует крупный проект экологичного производства черновой меди УГМК10.12.2021 13:30
Экономика 10.12.2021 13:30
Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников10.12.2021 12:36
Экономика 10.12.2021 12:36
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателей10.12.2021 12:20
Экономика 10.12.2021 12:20
В Волгограде запускают экосистему недвижимости «Метр квадратный»10.12.2021 11:12
Экономика 10.12.2021 11:12
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн10.12.2021 10:57
Экономика 10.12.2021 10:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»10.12.2021 10:44
Экономика 10.12.2021 10:44
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФО10.12.2021 08:59
Экономика 10.12.2021 08:59
Банк «Открытие» предоставит $450 миллионов на строительство Амурского газохимического комплекса09.12.2021 21:02
Экономика 09.12.2021 21:02
Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards09.12.2021 14:36
Экономика 09.12.2021 14:36
Реклама