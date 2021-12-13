Суд оштрафовал ответившую матом на поздравление с Пасхой волжанку

Общество 13.12.2021 14:24
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13.12.2021 14:24
По решению суда жительница Волжского возместит соседу моральный вред за публичное оскорбление. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел 2 мая этого года. Волжанин сидел с соседом на лавочке около дома №5 по ул. Карбышева в Волжском. Когда из подъезда вышла другая соседка, он решил поздравить её с праздником Пасхи. Однако женщина ответила на поздравления истца грубой нецензурной бранью. Оскорбления были произнесены публично в присутствии соседей. Постановлением мирового судьи судебного участка №64 судебного района города Волжского Волгоградской области волжанка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 ч. 1 КоАП РФ. В исковом заявлении оскорбленный мужчина просил суд взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
На суде женщина признала свою вину, однако просила снизить размер компенсации морального вреда, ссылаясь на свое материальное положение. В результате размер компенсации был снижен до 5 тысяч рублей. Но и с этим волжанка не согласилась и обжаловала данное решение. Однако Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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