Зачем оформлять медицинскую страховку для путешествий





Долгожданный отдых за границей многим представляется теплым морем, ласковым солнцем и яркими приключениями. Именно в этот момент нужно сохранить холодный рассудок и не забыть, что туристическая страховка будет залогом хорошего отдыха. По законодательству РФ, наличие полиса является необязательным, но во многие страны посещение без страховки запрещено. Если же отдыхающий отправляется в ту страну, где необязательна страховка, нужно все равно побеспокоиться о ее приобретении.

Зачем путешественнику нужна страховка?

Отдых за границей только кажется на первый взгляд безоблачным. На самом деле опасности могут поджидать туриста сразу в аэропорту и на борту самолета. Человек может опоздать на рейс по уважительным причинам, потерять документы или ему станет плохо в самолете. От всех этих проблем поможет защитить медицинская страховка. При обращении в банк или страховую компанию клиенту могут предложить базовый пакет документов или расширенный страховой полис. Страховка поможет не только защитить здоровье, но и уберечь от других неприятностей, связанных с путешествием. К примеру, можно выбрать защиту от гражданской ответственности. В случае, если будет причинен вред третьему лицу, то страховая компания компенсирует все издержки пострадавшему. Помимо страхования багажа, можно застраховать спортивный инвентарь, фото и видеотехнику. Вместо расширенного полиса, можно выбрать только базовый пакет оказания неотложной медицинской помощи.

Базовый пакет включает помощь при:

• травмах, переломах;

• солнечных ожогах;

• пищевых отравлениях;

• оперативных вмешательствах;

• аллергических реакциях;

• коронавирусной инфекции;

Особенности медицинской страховки

Помимо базового пакета медицинских услуг, клиент может включить дополнительные опции. Например, при беременности можно выбрать услугу защиты от осложнений или преждевременных родов. У пожилых и метеочувствительных людей от разницы между часовыми полюсами и перемены климата могут возникнуть проблемы со здоровьем. В этом случае рекомендуется выбрать страховку от обострения хронических заболеваний. Если в поездке будут маленькие дети, то можно выбрать дополнительную услугу вызова врача на дом. Медицинскую страховку можно дополнять дополнительными услугами как конструктор. Затраты будут полностью компенсированы страховой компанией.

Акционерное Общество «Тинькофф Страхование».

ОГРН 1027739031540

127287, город Москва, улица Хуторская 2-я, дом 38а стр. 26