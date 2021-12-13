Covid-19

Число новых COVID-заражений в Волгоградской области стабильно снижается

Covid-19 13.12.2021 13:03
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13.12.2021 13:03


393 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. По данным федерального оперативного штаба, снижение заболеваемости регистрируется в регионе с конца ноября. В среднем снижение идет на 3-5 случаев каждые сутки. Однако смертность в Волгоградской области по-прежнему остается высокой. За минувшие сутки от этого вируса скончались 36 человек. Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 5047 жителей.

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