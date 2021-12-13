«Ростелеком» и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности и технологических сетей связи

Телеком 13.12.2021 13:12
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13.12.2021 13:12
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Ростелеком» заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения энергоэффективности железнодорожного холдинга. Документ подписали генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Цифровая трансформация транспортной отрасли требует эффективной защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности. Российские железные дороги реализуют план по импортозамещению программных продуктов и оборудования за счет передовых российских разработок, в том числе в сферах защиты конфиденциальных данных, противодействия угрозам безопасности информации и атакам на ИТ-инфраструктуру.
«Цифровизация технологических и бизнес-процессов — это один из главных драйверов развития железных дорог. Управление нашей масштабной информационной инфраструктурой, безусловно, учитывает различные риски. Мы привлекаем лучшие отечественные решения для совершенствования систем контроля и реагирования на возможные угрозы», — отметил председатель правления ОАО «РЖД»Олег Белозёров.
Ключевыми направлениями сотрудничества компаний в области информационной безопасности станут совершенствование систем мониторинга и контроля каналов передачи информации, управления доступом пользователей к информационно-телекоммуникационным системам РЖД и снижение затрат на использование таких технологий, отработка практических навыков реагирования на новейшие компьютерные атаки.
«Цифровая трансформация — процесс, необходимый для развития экономики, однако он неизбежно сопровождается повышением рисков кибербезопасности. Поэтому к цифровизации необходимо подходить комплексно, обеспечивая защиту проектов при внедрении цифровых технологий. Защита от киберугроз — один из важнейших приоритетов нашей компании, и мы уделяем большое внимание разработке и внедрению соответствующих технологий и сервисов», — отметил президент «Ростелекома»Михаил Осеевский.
Стороны также договорились рассмотреть возможности сотрудничества в области развития и применения сервисов широкополосных сетей связи четвертого поколения (стандарт LTE) в диапазоне частот 450 МГц. Использование сервисов этого стандарта позволит повысить эффективность технологических процессов РЖД,применяя технологии интернета вещей с поддержкой стандарта NB-IoT .
В рамках сотрудничества РЖД рассмотрит решения «Ростелекома» в области интеллектуального учета потребления ресурсов. В соответствии с принципами устойчивого развития компания активно внедряет на железнодорожном транспорте ресурсосберегающие технологии, в том числе системы автоматизированного учета электроэнергии и топливно-энергетических ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения и т. п.).
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