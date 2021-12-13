В бесснежном Волгограде появилось заваленное снегом место

Общество 13.12.2021 10:11
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13.12.2021 10:11
Склон у стадиона "Волгоград Арена" за эти выходные в буквальном смысле завалило снегом. Как сообщил ИА "Высота 102" директор ЦПКиО Андрей Еркин, при помощи снегогенератора удалось добиться снежного покрова толщиной 5-7 сантиметров.
Сейчас с бесснежном Волгограде есть территория в 1,5 тысячи кв.метров, где снег есть. По снежному склону можно кататься на ватрушках и ледянках. Специально для этого здесь оборудовали трассу протяженностью около 70 метров. Территория огорожена, освещена. Также здесь выложили дорожки и стартовую площадку, построили лестницу.
Открытие снежного аттракциона состоится сегодня во второй половине дня.
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