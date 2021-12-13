В бесснежном Волгограде появилось заваленное снегом место





Склон у стадиона "Волгоград Арена" за эти выходные в буквальном смысле завалило снегом. Как сообщил ИА "Высота 102" директор ЦПКиО Андрей Еркин, при помощи снегогенератора удалось добиться снежного покрова толщиной 5-7 сантиметров.





Сейчас с бесснежном Волгограде есть территория в 1,5 тысячи кв.метров, где снег есть. По снежному склону можно кататься на ватрушках и ледянках. Специально для этого здесь оборудовали трассу протяженностью около 70 метров. Территория огорожена, освещена. Также здесь выложили дорожки и стартовую площадку, построили лестницу.





Открытие снежного аттракциона состоится сегодня во второй половине дня.



