Общество

В бесснежном Волгограде появилось заваленное снегом место

Общество 13.12.2021 10:11
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13.12.2021 10:11


Склон у стадиона "Волгоград Арена" за эти выходные в буквальном смысле завалило снегом. Как сообщил ИА "Высота 102" директор ЦПКиО Андрей Еркин, при помощи снегогенератора удалось добиться снежного покрова толщиной 5-7 сантиметров.

Сейчас с бесснежном Волгограде есть территория в 1,5 тысячи кв.метров, где снег есть. По снежному склону можно кататься на ватрушках и ледянках. Специально для этого здесь оборудовали трассу протяженностью около 70 метров. Территория огорожена, освещена. Также здесь выложили дорожки и стартовую площадку, построили лестницу.

Открытие снежного аттракциона состоится сегодня во второй половине дня.

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