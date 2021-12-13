Огонь уничтожил две бани в Волгоградской области

Происшествия 13.12.2021 09:41
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13.12.2021 09:41
Две частные бани сгорели за сутки в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, оба пожара произошли накануне днем с разницей в 30 минут. Первое сообщение поступило из хутора Алексеевский Новониколаевского района. Здесь на улице Спортивная горела блочная баня по всей площади. Тушили объятое пламенем строение площадью 80 кв.м. почти три часа. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Второй пожар случился в селе Терновое Еланского района. На улице Народная также по всей площади горела кирпичная баня. Пострадавших в результате пожара нет. В данном случае, как предварительно установлено, возгорание произошло из-за перекала печи.
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