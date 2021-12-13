Комары-мутанты оккупировали пятиэтажку в Волжском

Общество 13.12.2021 08:21
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13.12.2021 08:21
Жители пятиэтажки в Волжском Волгоградской области пожаловались в социальных сетях на нашествие комаров-мутантов, которые появились из-за сырости в подвалах многоквартирного дома №26А по улице Кирова. «От укусов живого места уже не осталось у детей!», - сокрушаются люди.
Как пояснили ИА "Высота 102" волжане, огромная стая москитов появилась после многочисленных потопов в подвале многоквартирного дома. «Уже много лет боремся с этим, а толку нет!», - рассказали они. По словам жильцов, порывы происходят по нескольку раз в год, а управляющая компания ООО "Спутник" пока не спешат выяснять причину протечек. «В квартирах смердит сыростью просто жуть, не говоря уже о вечно кусающих насекомых!», - жалуются жители дома. Они испробовали все средства для борьбы с комарами, но из-за благоприятных условий - тепла и влаги - новые «соседи» не собираются покидать подъезды. Волжане надеются, что власти города найдут возможности помочь людям справиться с нашествием москитов.
Корреспондент "Высота 102" пытался дозвониться до руководства управляющей компании ООО "Спутник", однако этого сделать не удалось.
Фото "Жесть Волжский", ВКонтакте.
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