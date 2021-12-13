Комары-мутанты оккупировали пятиэтажку в Волжском

Жители пятиэтажки в Волжском Волгоградской области пожаловались в социальных сетях на нашествие комаров-мутантов, которые появились из-за сырости в подвалах многоквартирного дома №26А по улице Кирова. «От укусов живого места уже не осталось у детей!», - сокрушаются люди.

Как пояснили ИА "Высота 102" волжане, огромная стая москитов появилась после многочисленных потопов в подвале многоквартирного дома. «Уже много лет боремся с этим, а толку нет!», - рассказали они. По словам жильцов, порывы происходят по нескольку раз в год, а управляющая компания ООО "Спутник" пока не спешат выяснять причину протечек. «В квартирах смердит сыростью просто жуть, не говоря уже о вечно кусающих насекомых!», - жалуются жители дома. Они испробовали все средства для борьбы с комарами, но из-за благоприятных условий - тепла и влаги - новые «соседи» не собираются покидать подъезды. Волжане надеются, что власти города найдут возможности помочь людям справиться с нашествием москитов.

Корреспондент "Высота 102" пытался дозвониться до руководства управляющей компании ООО "Спутник", однако этого сделать не удалось.

Фото "Жесть Волжский", ВКонтакте.