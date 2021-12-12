Происшествия 12.12.2021 09:50
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12.12.2021 09:50
Два человека погибли за последние сутки в столкновениях легковушек с грузовиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из таких трагедий произошла в Камышинском районе ночью. "Шевроле Круз " под управлением 26-летнего мужчины двигалось в сторону Камышина, однако на 546 км автодороги "Сызрань-Волгоград" машина вылетела на встречную полосу. В это время по своей полосе двигался грузовик "Рено T4X2" с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины "Шевроле Круз" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.В Иловлинском районе накануне вечером погиб 29-летний мужчина. Он ехал на "Фольксваген Поинтер" со стороны Москвы. И на 889 км. автодороги Р-22 «Каспий» его машина врезалась в грузовой тягач «Мерседес-Бенс 1840LS» с прицепом. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.
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