Covid-19

Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусом

Covid-19 11.12.2021 20:34
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11.12.2021 20:34


Сегодня самолет ИЛ-76 МЧС России совершил дозагрузку мобильной лаборатории и вылетел из Волгограда в ЮАР. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на борту находятся группа вирусологов и эпидемиологов, а также врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС.
Специалисты вылетели в ЮАР по поручению президента России. Им предстоит на месте оценить характер угрозы нового варианта COVID-19. Мобильная лаборатория, как отмечает МЧС РФ, находится на базе автомобиля КАМАЗ.
Фото: Telegram-канал МЧС России

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