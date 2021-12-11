Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусом





Сегодня самолет ИЛ-76 МЧС России совершил дозагрузку мобильной лаборатории и вылетел из Волгограда в ЮАР. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на борту находятся группа вирусологов и эпидемиологов, а также врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС.

Специалисты вылетели в ЮАР по поручению президента России. Им предстоит на месте оценить характер угрозы нового варианта COVID-19. Мобильная лаборатория, как отмечает МЧС РФ, находится на базе автомобиля КАМАЗ.

Фото: Telegram-канал МЧС России



