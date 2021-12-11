Как рассказал ИА «Высота 102» Александр Каверин, член общественной организации «Информационно-правовая группа по защите прав пациентов», также Михайловскому межрайонному прокурору Олегу Цыганкову вручено заявление с просьбой обратиться в суд в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и оспорить нормативно-правовой акт комитета здравоохранения о реорганизации Михайловского филиала Волгоградского онкологического диспансера. В заявлении жители утверждают, что за трехлетний срок существования ЦАОП, который, по заверению руководства облкомздрава должен практически полностью заменить филиал онкодиспансера, онкологические процедуры больным не проводились, и пациенты были вынуждены ездить в Волгоград или Урюпинск. «Амбулаторное лечение не заменит стационарное обслуживание онкологических больниц», - говорится в заявлении. Подписавшиеся михайловцы также считают, что при принятии решения в отношении филиала были нарушены федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», а также ряд нормативных актов правительства РФ и администрации Волгоградской области.

Ранее, напомним, сообщалось о реорганизации двух онкодиспансеров в Волгоградской области – в Михайловке и в Камышине. Пациенты и жители этих городов не согласились с таким решением облздрава и потребовали сохранить данные медучреждения. В обращениях к чиновникам они поясняли, что больным с тяжелыми формами онкологии тяжело ездить на лечение в областной центр за 200 километров. При этом, как объясняли люди, на базе Михайловского онкодиспансера хирурги успешно проводили часть операций.



Между тем, недавно после обращения жителей Камышина к главе СК РФ Александру Бастрыкину руководитель ведомства поручил провести проверку по факту закрытия Камышинского онкофилиала. О ее результатах пока не сообщалось.

В свою очередь, в комитете здравоохранения Волгоградской области обещают, что онкобольные продолжат получать лечение в центрах амбулаторной онкологической помощи, а хирургические операции будут проводиться на базе областного онкодиспансера. Еще в конце октября заместитель главврача областного онкодиспансера по хирургической помощи Виктория Жаворонкова поясняла, что пациенты в Камышине и в Михайловке будут обеспечены полным спектром лекарственных препаратов . Она заверила, что в ЦАОП они будут получать химиотерапию, таргетную и иммунотерапию рака. «Мы будем постепенно расширять спектр услуг, оказываемых в ЦАОП, под потребности конкретных пациентов, – сказала Жаворонкова. – Мы никого не лишаем помощи. Обеспокоенность населения понятна, но переживания не нужны».Между тем, недавно после обращения жителей Камышина к главе СК РФ Александру Бастрыкину руководитель ведомства поручил провести проверку по факту закрытия Камышинского онкофилиала. О ее результатах пока не сообщалось.

Около 13 тысяч подписей жителей городского округа Михайловка, ратующих за сохранение филиала онкодиспансера, передали накануне заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой. Пачки с подписями принесли в Михайловскую межрайонную прокуратуру, где по видеосвязи проходил прием граждан заместителем прокурора Волгоградской области.