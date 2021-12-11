Общество

Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансера

Общество 11.12.2021 19:42
0
11.12.2021 19:42


Около 13 тысяч подписей жителей городского округа Михайловка, ратующих за сохранение филиала онкодиспансера, передали накануне заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой. Пачки с подписями принесли в Михайловскую межрайонную прокуратуру, где по видеосвязи проходил прием граждан заместителем прокурора Волгоградской области.
Как рассказал ИА «Высота 102» Александр Каверин, член общественной организации «Информационно-правовая группа по защите прав пациентов», также Михайловскому межрайонному прокурору Олегу Цыганкову вручено заявление с просьбой обратиться в суд в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и оспорить нормативно-правовой акт комитета здравоохранения о реорганизации Михайловского филиала Волгоградского онкологического диспансера. В заявлении жители утверждают, что за трехлетний срок существования ЦАОП, который, по заверению руководства облкомздрава должен практически полностью заменить филиал онкодиспансера, онкологические процедуры больным не проводились, и пациенты были вынуждены ездить в Волгоград или Урюпинск. «Амбулаторное лечение не заменит стационарное обслуживание онкологических больниц», - говорится в заявлении. Подписавшиеся михайловцы также считают, что при принятии решения в отношении филиала были нарушены федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», а также ряд нормативных актов правительства РФ и администрации Волгоградской области.
Ранее, напомним, сообщалось о реорганизации двух онкодиспансеров в Волгоградской области – в Михайловке и в Камышине. Пациенты и жители этих городов не согласились с таким решением облздрава и потребовали сохранить данные медучреждения. В обращениях к чиновникам они поясняли, что больным с тяжелыми формами онкологии тяжело ездить на лечение в областной центр за 200 километров. При этом, как объясняли люди, на базе Михайловского онкодиспансера хирурги успешно проводили часть операций.
В свою очередь, в комитете здравоохранения Волгоградской области обещают, что онкобольные продолжат получать лечение в центрах амбулаторной онкологической помощи, а хирургические операции будут проводиться на базе областного онкодиспансера. Еще в конце октября заместитель главврача областного онкодиспансера по хирургической помощи Виктория Жаворонкова поясняла, что пациенты в Камышине и в Михайловке будут обеспечены полным спектром лекарственных препаратов. Она заверила, что в ЦАОП они будут получать химиотерапию, таргетную и иммунотерапию рака. «Мы будем постепенно расширять спектр услуг, оказываемых в ЦАОП, под потребности конкретных пациентов, – сказала Жаворонкова. – Мы никого не лишаем помощи. Обеспокоенность населения понятна, но переживания не нужны».
Между тем, недавно после обращения жителей Камышина к главе СК РФ Александру Бастрыкину руководитель ведомства поручил провести проверку по факту закрытия Камышинского онкофилиала. О ее результатах пока не сообщалось.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
11.12.2021 21:18
Общество 11.12.2021 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 17:29
Общество 11.12.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 15:05
Общество 11.12.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 15:02
Общество 11.12.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 14:47
Общество 11.12.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 10:23
Общество 11.12.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 08:31
Общество 11.12.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 19:44
Общество 10.12.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 17:15
Общество 10.12.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:55
Общество 10.12.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:07
Общество 10.12.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:43
Общество 10.12.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:39
Общество 10.12.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:22
Общество 10.12.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 14:58
Общество 10.12.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
Чиновников волгоградского облкомприроды наказали за проведение корпоративаСмотреть фотографии
20:34
Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
19:42
Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансераСмотреть фотографии
19:17
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химииСмотреть фотографии
17:29
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозовСмотреть фотографии
17:29
Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом 94-летний ветеран войны оказался в заточении после строительства водозабораСмотреть фотографии
15:02
Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселениеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажкиСмотреть фотографии
12:22
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днемСмотреть фотографии
10:23
После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгоградской области две машины протаранили столбыСмотреть фотографии
10:00
На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщинаСмотреть фотографии
08:31
Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%Смотреть фотографии
20:36
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19Смотреть фотографии
19:44
«Нам ничего не говорят»: волгоградцы ждут решения о судьбе треснувшей от взрыва четырехэтажкиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
15:22
Улица в «мэрском» поселке Волжского превратилась в венецианский каналСмотреть фотографии
14:58
Банк «Открытие» объявил семерых победителей Тик-Ток Челленджа ко Дню материСмотреть фотографии
13:13
«Пьяный был, дурак!»: на юге Волгограда остановили колоритного угонщика «Жигули» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградцы потребовали от чиновников новые автобусы вместо сокращенныхСмотреть фотографии
12:20
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 