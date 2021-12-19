Общество

В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться дома

Общество 19.12.2021 19:01
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19.12.2021 19:01


Воспитанники самого многочисленного конного клуба «Живая тропа» в поселке Студено-Яблоновка Городищенского района рискуют остаться без драгоценных для них занятий иппотерапией, направленных на их реабилитацию. Из-за проблем с земельным участком лошади, инструкторы и, главное, дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями могут в прямом смысле остаться на улице.
С 2010 года некоммерческое партнерство «Реабилитационно-оздоровительный инновационный центр «Живая тропа» арендует земельный участок в Студено-Яблоновке для деятельности конного клуба. Здесь, в долине реки Царицы, руководство клуба переделало бывшую овчарню под конюшню на 9 голов, обустроило ипподром и крохотный манеж – ничего нового арендодатель строить не разрешает. Благодаря реабилитации здесь дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими психическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата добиваются значительных результатов, в том числе улучшают равновесие, походку, развивают гармоничное восприятие окружающего мира, мелкую моторику и усидчивость.
«У моего старшего сына Артёма тяжелая форма аутизма, – рассказала волгоградка Яна Бережненко. – Мы начали ходить на иппотерапию, когда ему было 5 лет, сейчас ему 12. Ребенка с таким заболеванием, как у него, крайне сложно чем-то заинтересовать, он всегда на своей волне. Но в «Живой тропе» инструкторы – настоящие профессионалы: они с первых дней смогли найти подход, и Артём по-настоящему увлекся конным спортом. Он с удовольствием ездит на занятия, у него получаются все элементы, прогресс колоссальный, однозначно. Что особенно важно, он научился соблюдать дисциплину».

Волгоградка Елена Погоняйло живет на Спартановке, но несмотря на удаленность «Живой тропы», выбрала для 6-летней дочки Даши именно этот клуб. По ее словам, замену ему найти ей вряд ли удастся. «Два года назад я стала обзванивать близлежащие конные клубы: машины у нас нет, поэтому ездить приходится на общественном транспорте или на такси, – рассказала Елена. – Но никто поблизости не занимается с такими детьми, как Даша – у нее ДЦП и эпилепсия. Я поехала в «Живую тропу» – да, далеко, но после первого раза я влюбилась в это место! Дочка занимается уже два года: за это время она научилась держать спину, фокусировать внимание, перестала бояться лошадей и всех животных вообще. Она может оставаться без меня на достаточно долгое время, хотя до занятий вообще не отпускала ни на шаг. И после иппотерапии у нее снижается мышечный тонус – ручки, ножки мягкие, теплые. Это огромный плюс».
На иппотерапию приезжают не только волгоградцы, но и жители ближайших районов и даже из соседних регионов, рассказывает инструктор по адаптивной верховой езде Юлия Жайворон. Всего в клубе реабилитацию на постоянной основе проходят 200 детей с ограниченными возможностями здоровья и с нарушениями осанки, которым показано регулярное общение с лошадями. Благодаря грантовой поддержке государства «Живая тропа» дает бесплатные занятия для многодетных семей и детей с ДЦП, организовывает бесплатные летние лагеря дневного пребывания, где особенные и обычные дети вместе общаются с лошадьми, учатся верховой езде и уходу за животными. Занимаются в клубе и энтузиасты, заинтересованные в развитии конного спорта в Волгоградской области и по всей России.
«Два года назад над нами нависли черные тучи: собственник арендуемой земли объявил нам, что планирует продать участок, – пояснила Юлия. – Мы начали искать варианты, куда бы мы могли переехать, хотя делать это нам категорически не хочется. Обратились в администрацию Волгограда, Волгоградской области с вопросом о выделении земли в безвозмездное пользование. В итоге нам предложили участок на Верхней Ельшанке. Мы прошли все этапы согласования, однако в конце выяснилось, что на нем нельзя содержать животных. На такие условия мы пойти не смогли, это просто бессмысленно».

Теоретически депутаты Волгоградской городской думы могли бы внести изменения в правила землепользования и застройки, но до этого дело так и не дошло. В администрации Городищенского района клубу смогли предложить участки лишь в труднодоступных местах. «Там нет ни коммуникаций, ни мало-мальски благоустроенного подъезда – только грунтовая дорога, – рассказала Юлия. – Все наши воспитанники, их семьи приезжают на ипподром на автомобилях, а к предложенному участку в распутицу добраться будет почти нереально, разве что на внедорожниках».
Идеальным вариантом стал бы выкуп той земли, которую решил продать арендодатель, говорят в «Живой тропе». Тогда клуб не только продолжит полноценную работу, но и получит новый виток развития. В частности, конный центр смог бы построить большой крытый манеж – получить грант на его возведение возможно лишь при наличии земельного участка в собственности. Однако 5 млн рублей, которые запросил за участок его владелец, клубу собрать практически нереально: все средства уходят на текущие расходы, в том числе аренду, содержание лошадей и зарплату инструкторам. Единственная надежда – на неравнодушных людей, которые смогут пожертвовать и помочь реабилитационному центру.

«Одна из наших воспитанниц, инвалид III группы с диагнозом ДЦП Маша Подыниногина, рисует прекрасные картины, делает сумки, кружки, футболки со своими принтами, – поделилась Юлия. – Мы бы хотели организовать и провести благотворительный аукцион. Мы надеемся, что меценаты, которым небезразлична судьба нашего клуба, тех деток, которые проходят реабилитацию у нас, смогут помочь нам, забрав с аукциона картину, футболку или кружку».
Фото: сообщество конного клуба «Живая тропа» ВКонтакте; Яна Бережненко.

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