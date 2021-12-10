Общество 10.12.2021 14:58
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10.12.2021 14:58
Победителями Тик-Ток Челледж #ОткрыткаМаме стали блогеры под никами @b.e.t.m.a.n, @space.xxl, @decorisha, @rusalochka777, @s_evgeniya_777, @kate_poplavskaya, @olyushkakgn86.
Тик-Ток Челледж #ОткрыткаМаме, приуроченный ко Дню матери 28 ноября, банк «Открытие» проводил с 28 ноября по 3 декабря. По условиям челленджа, необходимо было записать видео-открытку в смешном и милом детском образе с детского фото и выложить ее в Тик-Ток с указанием хэштегов #ОткрыткаМаме и @open.bank.
Челлендж поддержали 10 известных блогеров – Карина Нигай, Лиза Василенко, Дима Евтушенко, Дима Поляков, Игорь Андреев, Вероника Логинова, Настя Галанцева, Астема Умаров, Адель, Платон Горохов. Они сняли видео в своих детских образах с мамами и рассказали участникам условия челленджа.
Челледж #ОткрыткаМаме собрал уже более 2 миллиардов просмотров. Всего было опубликовано 1,5 миллиона видео.
Семь победителей с лучшими видео получат карту с 30 000 рублей от банка «Открытие» на подарок любимой маме. Победителями Тик-Ток Челледжа #ОткрыткаМаме стали:
@b.e.t.m.a.n, https://vm.tiktok.com/ZSeUq7Kbs/
@space.xxl, https://vm.tiktok.com/ZSeUqVJbS/
@decorisha, https://vm.tiktok.com/ZSeUbYFk2/
@rusalochka777, https://vm.tiktok.com/ZSeUq74kV/
@s_evgeniya_777, https://vm.tiktok.com/ZSeUq311T/
@kate_poplavskaya, https://vm.tiktok.com/ZSeUqbkoH/
@olyushkakgn86, https://vm.tiktok.com/ZSeUbMaKF/
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