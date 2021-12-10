Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников





Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о программе субсидирования ипотеки для сотрудников Сбера. Об этом он сообщил на прямой линии с сотрудниками.

Субсидия будет составлять 4% от рыночной ставки СберБанка и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и компаний экосистемы Сбера, в которых в банке более 50% участия.

Как отметили в пресс-службе банка, команда Сбера - амбассадоры бренда, поэтому компания стремится улучшать свои продукты для сотрудников.

«Надеемся, что новая льгота для сотрудников станет команде хорошим финансовым стимулом, кому-то поможет решить жилищный вопрос или улучшить нынешние жилищные условия, снизить нагрузку по уже имеющейся ипотеке. Мы уверены, что эта инициатива повысит привлекательность нашего социального пакета для сотрудников и укрепит нашу репутацию, как лучшего работодателя на рынке», — сообщили в пресс-службе.



