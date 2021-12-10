Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников

Экономика 10.12.2021 12:36 Новости компаний
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10.12.2021 12:36 Новости компаний
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о программе субсидирования ипотеки для сотрудников Сбера. Об этом он сообщил на прямой линии с сотрудниками.
Субсидия будет составлять 4% от рыночной ставки СберБанка и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и компаний экосистемы Сбера, в которых в банке более 50% участия.
Как отметили в пресс-службе банка, команда Сбера - амбассадоры бренда, поэтому компания стремится улучшать свои продукты для сотрудников.
«Надеемся, что новая льгота для сотрудников станет команде хорошим финансовым стимулом, кому-то поможет решить жилищный вопрос или улучшить нынешние жилищные условия, снизить нагрузку по уже имеющейся ипотеке. Мы уверены, что эта инициатива повысит привлекательность нашего социального пакета для сотрудников и укрепит нашу репутацию, как лучшего работодателя на рынке», — сообщили в пресс-службе.
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