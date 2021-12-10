



Кредитная линия на 12,8 млрд рублей сроком на 8 лет будет открыта АО «Святогор» – предприятию Группы УГМК, одной из крупнейших горно-металлургических компаний России. Банк профинансирует модернизацию производства черновой меди за счет использования современной экологически чистой технологии «Ausmelt».

АО «Святогор» имеет полный технологический цикл получения черновой меди, мощность его производства составляет около 80 тыс. тонн в год. Кредитная линия банка «Открытие» позволит использовать на предприятии передовую технологию в области энергопотребления и экологической безопасности «Ausmelt». Этот метод плавки минимизирует вредное влияние производства на окружающую среду, позволяя утилизировать весь объем технологических газов. Его использование способствует выводу производства меди в регионе на самый современный мировой уровень и при этом увеличению мощности производства до 110 тыс. тонн в год.

Проект получил поддержку государства в виде субсидии на компенсацию затрат по кредитам в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с условиями Постановления Правительства РФ №541.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

«Мы благодарны Группе УГМК за выбор «Открытия» в качестве финансового партнера и комфортную совместную работу на всех стадиях сделки. Реализация проекта стала возможна при непосредственной государственной поддержке Правительства РФ в рамках первого отбора по ПП РФ №541. Модернизация производства АО «Святогор» несомненно будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе, что приоритетно как для всех участников проекта, так и для населения региона».

Андрей Козицын, генеральный директор ОАО «УГМК»:

«Группа УГМК уделяет большое внимание заботе о людях, работающих и живущих в городах присутствия предприятий УГМК. Для нас реализация этого проекта является очередным важным этапом в реализации ESG-политики нашей Группы. Хотелось бы выразить благодарность команде «Открытия» за высокий профессионализм и поддержку в реализации проекта в рамках Постановления Правительства №541 о внедрении наилучших доступных технологий. Мы высоко ценим заинтересованность нашего партнера, банка «Открытие», во многих проектах нашей Группы, играющих значимую роль в развитии экономики и жизни регионов присутствия предприятия».