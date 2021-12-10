Смертность от коронавируса остается рекордной в Волгоградской области





Новые данные о смертности от коронавируса в Волгоградской области опубликовал федеральный оперштаб. Как сообщает ИА «Высота 102», за минувшие сутки стало известно еще о 38 скончавшихся от этой инфекции. Всего в регионе уже 4940 человек умерли от COVID-19. Напомним, в течение последних месяцев в регионе ежедневно умирают более 30 человек от коронавируса.

В то же время диагноз коронавируса накануне был поставлен еще 404 жителям региона. Это меньше, чем за последние дни, однако кардинально переломить ситуацию в Волгоградской области с распространением коронавируса пока не удается. Волгоградская область стабильно входит в число 15 регионов России с самыми плохими показателями.



