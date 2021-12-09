Преимущества использования корпоративных карт





Открытие расчетного счета позволяет выпустить корпоративную карту. Она представляет собой банковский продукт, принадлежащий одной из платежных систем. От обычной дебетовой, бизнес карта для ООО отличается тем, что подключена к расчетному, а не личному счету.

Возможности платежного инструмента

Корпоративная карта открывает для общества с ограниченной ответственностью множество преимуществ. Основным является сокращение временных затрат бухгалтерии по следующим направлениям:

• выдача наличных под отчет сотрудникам и командировочным расходам;

• оплата товаров без выписки счета;

• покупка в интернет-магазинах;

• приобретение топлива;

• оплата отелей и чеков на питание;

• оформление представительских расходов;

• приобретение билетов (авиа и ж/д);

• непредвиденные расходы, связанные с развитием бизнеса.

Бизнес-карта не позволяет сотрудникам тратить денежные средства на личные нужды. Учредители не могут пользоваться данным платежным инструментом для себя. Они имеют право запросить наличные средства, которые выводятся с расчетного счета в порядке, предусмотренном уставом.

К дополнительным преимуществам относятся:

• возможность выпуска нескольких корпоративных карт;

• оплата расходов непосредственно с расчетного счета;

• возможность выпуска премиальной карты с подключением разнообразных бонусных программ и опций для определенного числа сотрудников;

• простота контроля расходов по платежным инструментам посредством установки лимитов или ограничения использования только для оплаты определенных категорий товаров, например, топливо или продукты.

Отдельные банки предлагают интегрировать корпоративные карты с различными программами, например, с топливной системой. Это позволяет накапливать различные бонусы и скидки, то есть экономить средства компании.

Как заказать бизнес-карту

Платежный инструмент выпускается банком, в котором у ООО открыт расчетный счет. Корпоративных карт может быть множество, но подключаются они всегда лишь к одному р/с. Они выпускаются исключительно в рамках расчетно-кассового обслуживания для собственных клиентов кредитно-финансового учреждения.

Заявление на эмиссию допускается заполнять одновременно с открытием расчетного счета. Это позволяет получить бизнес-карты максимально быстро. Список документов зависит от внутреннего регламента банка.

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