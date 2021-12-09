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Преимущества использования корпоративных карт

Полезно знать 09.12.2021 14:12 Реклама
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09.12.2021 14:12 Реклама


Открытие расчетного счета позволяет выпустить корпоративную карту. Она представляет собой банковский продукт, принадлежащий одной из платежных систем. От обычной дебетовой, бизнес карта для ООО отличается тем, что подключена к расчетному, а не личному счету.
Возможности платежного инструмента
Корпоративная карта открывает для общества с ограниченной ответственностью множество преимуществ. Основным является сокращение временных затрат бухгалтерии по следующим направлениям:
• выдача наличных под отчет сотрудникам и командировочным расходам;
• оплата товаров без выписки счета;
• покупка в интернет-магазинах;
• приобретение топлива;
• оплата отелей и чеков на питание;
• оформление представительских расходов;
• приобретение билетов (авиа и ж/д);
• непредвиденные расходы, связанные с развитием бизнеса.
Бизнес-карта не позволяет сотрудникам тратить денежные средства на личные нужды. Учредители не могут пользоваться данным платежным инструментом для себя. Они имеют право запросить наличные средства, которые выводятся с расчетного счета в порядке, предусмотренном уставом.
К дополнительным преимуществам относятся:
• возможность выпуска нескольких корпоративных карт;
• оплата расходов непосредственно с расчетного счета;
• возможность выпуска премиальной карты с подключением разнообразных бонусных программ и опций для определенного числа сотрудников;
• простота контроля расходов по платежным инструментам посредством установки лимитов или ограничения использования только для оплаты определенных категорий товаров, например, топливо или продукты.
Отдельные банки предлагают интегрировать корпоративные карты с различными программами, например, с топливной системой. Это позволяет накапливать различные бонусы и скидки, то есть экономить средства компании.
Как заказать бизнес-карту
Платежный инструмент выпускается банком, в котором у ООО открыт расчетный счет. Корпоративных карт может быть множество, но подключаются они всегда лишь к одному р/с. Они выпускаются исключительно в рамках расчетно-кассового обслуживания для собственных клиентов кредитно-финансового учреждения.
Заявление на эмиссию допускается заполнять одновременно с открытием расчетного счета. Это позволяет получить бизнес-карты максимально быстро. Список документов зависит от внутреннего регламента банка.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
 ОГРН 1027739642281
 город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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