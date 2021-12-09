Экономика

Предприниматели Поволжья подали более 2,7 тысяч заявок на получение льготного кредита

Экономика 09.12.2021 09:07 Новости компаний
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09.12.2021 09:07 Новости компаний


С 25 октября 2021 года Сбербанк начал принимать заявки на выдачу льготных кредитов в рамках второго этапа государственной программы ФОТ 3.0. На начало декабря в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в Сбербанк подано более 2,7 тысяч заявок на общую сумму 7,7 млрд рублей. Наибольший интерес к данному виду поддержки проявляют предприниматели сферы общественного питания и торговли – по 25% от общего числа поданных заявок, а также сферы оказания услуг – 17%.
В рамках государственной программы ФОТ 3.0 кредитные средства в ноябре-декабре 2021 года предоставляются предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3%. Кредитный договор должен быть заключён в период с 1 ноября до 31 декабря 2021 года. 
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «В любом развитом государстве большую роль в экономической стабильности играет малый и средний бизнес. В последнее время именно предприниматели сегмента МСБ оказались в непростой ситуации, поэтому льготная госпрограмма ФОТ 3.0 призвана помочь не только сохранить бизнес, но и развить его. Сбербанк активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса. Спустя месяц после запуска второго этапа программы ФОТ 3.0, мы выдали более тысячи кредитов на общую сумму 2,9 млрд рублей». 
Согласно условиям программы, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заёмщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включённым в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предпринимателю предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

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