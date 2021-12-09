Экономика

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

Экономика 09.12.2021 09:06 Новости компаний
0
09.12.2021 09:06 Новости компаний


ВТБ определил ключевые ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга. Ими стали налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и другими лицами.
"ESG пронизывает все области банка и бизнеса, и для исполнения нашей стратегии по бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", - заявил главный бухгалтер ВТБ Михаила Коваленко.
По его словам, ВТБ активно работает над прозрачностью ряда видов отчетности – обязательной и налоговой.
"Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет  структурирован в более понятном виде, в том числе с информированием о различного рода ESG-факторах, особенно в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления", - сказал Коваленко.
ВТБ также возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства.
"Таким образом мы перестроили нашу налоговую и бухгалтерскую политику, стандарты учета, стандарты формирования обязательной отчетности под новые принципы ESG, теперь они полностью им соответствуют. Я думаю, что в какой-то мере они являются неким образцом имплементации ESG-стандартов в соответствующие профильные направления", - резюмировал главный бухгалтер ВТБ.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
09.12.2021 14:36
Экономика 09.12.2021 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 14:11
Экономика 09.12.2021 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 12:21
Экономика 09.12.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 09:07
Экономика 09.12.2021 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 16:00
Экономика 08.12.2021 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 15:16
Экономика 08.12.2021 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:39
Экономика 08.12.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:27
Экономика 08.12.2021 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 11:50
Экономика 08.12.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 10:20
Экономика 08.12.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:58
Экономика 07.12.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:30
Экономика 07.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:26
Экономика 07.12.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:13
Экономика 07.12.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:07
Экономика 07.12.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:32
Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
Решительную и смелую блондинку в погонах в Волгограде наградили за успешную операциюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлоломСмотреть фотографии
14:11
Завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателейСмотреть фотографии
14:10
Из Волгограда в Москву в новогодние праздники отправятся шесть дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Волгоградцам грозит транспортный коллапс после усечения маршрутовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Учебно-боевой самолет под Волгоградом подал сигнал о проблеме с кислородомСмотреть фотографии
12:43
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:42
Мошенник повесил на волгоградского врача миллионный кредитСмотреть фотографии
10:41
Один погиб, трое ранены: легковушка влетела в КАМАЗ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:18
Назначен новый директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»Смотреть фотографии
09:56
Хлебокомбинат сына экс-главы Волгограда выставлен на продажуСмотреть фотографии
08:41
У губернатора Волгоградской области появился новый заместительСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверкиСмотреть фотографии
19:33
Учителя из глубинки Волгоградской области добились отмены «рабских» приказовСмотреть фотографии
17:38
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникамСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области школьное питание проверили федеральные экспертыСмотреть фотографии
16:19
Президент назначил председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13CrСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде жесткое ДТП с двумя легковушками попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршерингаСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охотеСмотреть фотографии
14:44
Главный санитарный врач предостерегла волгоградцев от новогодних корпоративовСмотреть фотографии
14:33
Визит прокурора побудил стройфирму в Волгограде выплатить зарплату 41 работникуСмотреть фотографии
13:42
«Боимся не успеть»: родители трехлетнего малыша со СМА из Волгоградской области умоляют спасти их сынаСмотреть фотографии
13:27
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 годуСмотреть фотографии
12:24
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградский бизнесмен получил 6 лет за покушение на Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:50
Сады Придонья предлагают выиграть семейный уикенд в СочиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 