Экономика

Сбербанк: объем ипотеки в поволжских регионах в 2021 году вырос на 46%

Экономика 07.12.2021 11:13 Новости компаний
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07.12.2021 11:13 Новости компаний


За 10 месяцев в регионах Поволжья оформили более 74 тысяч ипотечных кредитов. Это почти на 27% больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Кроме того, на 46% увеличился и объем выданных жилищных кредитов – в 2021 он составил 134 млрд рублей. Средний размер ипотеки – около 1,8 млн рублей.
Кроме того, более чем на 20% увеличились и показатели по выдаче ипотеки с господдержкой по сравнению с показателями 10 месяцев прошлого года.
Также стоит отметить, что популярностью пользуются сервисы DomClick.ru: электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетов. Среди ипотечных сделок большая часть проводится именно через эти сервисы. Лишь за октябрь 2021 года 6928 сделок по оформлению ипотеки было оформлено через электронную регистрацию, и 7790 – через сервис безопасных расчетов.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Желание приобрести своё жилье абсолютно естественно для человека. При этом важно быть уверенным, что в этом непростом деле тебя смогут поддержать финансово. Сбербанк предлагает различные варианты ипотеки, из которых можно выбрать именно тот, который подходит человеку в конкретной ситуации. Отдельно хочу отметить сервисы по электронной регистрации сделки и безопасным расчетам, которые позволяют минимизировать риски при оформлении столь дорогостоящего приобретения как квартира или дом». 
В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года оформлено более 10 тыс. ипотечных кредитов, это почти на 27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий объем кредитов вырос на 42% и составил более 19 млрд рублей. Также за этот период было совершено более 1,7 тысяч ипотечных сделок с господдержкой, что на 11 % больше, чем в прошлом году за тот же период. 
При оформлении ипотечных договоров популярностью у жителей региона пользуются электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетом от DomClick.ru – в октябре через данные сервисы было оформлено 1008 и 1082 сделок соответственно. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сегодня одним из популярных способов приобретения жилья для жителей Волгоградской области является ипотека. С помощью программ ипотечного кредитования наши клиенты всё чаще улучшают свои жилищные условия или инвестируют в новостройки. В целом, это содействует развитию рынка жилой недвижимости, а также многих связанных с ним отраслей: от стройматериалов и товаров для ремонта, до услуг дизайна и производства мебели. Отмечу, что возможность использования сервисов электронной регистрации сделки, позволяет оформить ипотечный займ быстро и просто»
Напомним, 6 декабря Сбербанк объявил о снижении ставки на ипотеку по программе «Господдержка 2020» при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Вместе со снижением ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации.
Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка можно узнать на сайте DomClick.ru.



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