Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавируса

Здравоохранение 07.12.2021 10:52
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07.12.2021 10:52
Более 27 тысяч доз трёх препаратов для вакцинации от COVID-19 поставлено в волгоградский регион. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомздраве, по медучреждениям распределяют 18 540 доз вакцины «ЭпиВакКорон», 4000 — «Гам-КОВИД-Вак», 4950 — «КовиВак». В субъекте имеется достаточный запас вакцины от COVID-19, заверили в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе в прививочные пункты Волгоградской области поступили 96 600 доз однокомпонентного «Спутник-Лайт». Всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область Минздрав РФ направил более 1,6 млн комплектов различных вакцин - поставки продолжаются согласно графику.
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