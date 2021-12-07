РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафон

Общество 07.12.2021 10:30 Новости компаний
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07.12.2021 10:30 Новости компаний
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте юбилейного, десятого благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». Акция пройдёт с 6 по 24 декабря 2021 года и объединит корпоративных волонтёров РУСАЛа из 15 территорий присутствия компании.
В 2021 году акция охватывает следующие города и поселки: Ачинск, Красноярск, Таёжный (Красноярский край), Бокситогорск (Ленинрагдская область), Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), Волгоград (Волгоградская область), Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск (Свердловская область), Кандалакша (Мурманская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Саяногорск (Республика Хакасия).
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в каждом городе корпоративные волонтеры объединятся в команды до пяти человек. Командам предстоит пройти несколько этапов марафона: организовать в подшефных учреждениях праздничные события на свежем воздухе, провести генеральную уборку или сделать ремонт, создать новогоднюю атмосферу – украсить ёлку, залить горку, соорудить снежный городок.Также волонтеры будут получать онлайн задания на добрые дела в мобильном приложении. В результате оценки будет сформирован рейтинг внутри города, топ-лист территорий, а также рейтинг индивидуального зачета среди корпоративных волонтеров.
Волгоградский алюминиевый завод в марафоне представляют пять команд. Это команда дирекции электролизного производства «Созвездие добра» на протяжении новогодней благотворительной акции будет работать с «Дубовской школой-интернат".
Волонтеры дирекции по анодному производству «Благое дело» отправятся в «Волгоградский областной геронтологический центр», команда литейного производства «Ёлки-шихтовки» будут работать с «Тракторозаводским центром социального обслуживания населения».
Команда от молодежного совета «Доброе сердце» отправятся в «Школу - интернат Краснооктябрьского района Волгограда», а команда ООО «ВАЛКОМ-ПМ» «Полосатый отряд» - в "Волгоградский областной реабилитационный центр "Вдохновение".
По итогам марафона в каждой территории будет определена одна команда-победитель, которая получит главный приз. При финансовой поддержке компании волонтёры смогут установить в подшефном учреждении оборудование для занятий спортом, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку и другие малые архитектурные формы для отдыха и досуга подопечных.Кроме того, каждый из волонтеров сможет поучаствовать в индивидуальном зачете и получить специальный приз.
Новогодний марафон проводится с целью поддержки нуждающихся в помощи некоммерческих организаций и социальных учреждений, а также развития культуры добровольчества среди сотрудников компании. Эти давние традиции волонтерства и социальной политики заложены еще основателем компании Олегом Дерипаска.
«Десятый новогодний марафон РУСАЛа пройдёт в духе времени и совместит в себе разные форматы благотворительных событий. Участники будут творить добрые дела в социальных учреждениях, не контактируя напрямую с их подопечными, и выполнять задания в личном гаджете. А итогом этого предновогоднего соревнования станут 15 новых площадок, которые появятся в подшефных учреждениях благодаря неравнодушию наших волонтёров и финансовой поддержке компании», – сказал директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.
Напомним, новогодний марафон проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. За 9 лет участниками проекта стали более 21 500 волонтеров, которые своими силами провели 5600 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила 16,5 млн рублей. Организатор проекта – Центр социальных программ РУСАЛа.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
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