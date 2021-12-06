Экономика

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

Экономика 06.12.2021 14:21 Новости компаний
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06.12.2021 14:21 Новости компаний


Банк «Открытие» увеличил доходность рублевых вкладов для розничных клиентов до 8% годовых.
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться премиальные клиенты банка, 8% годовых по вкладу «Надежный». Для клиентов без статуса «Премиум» ставка установлена на уровне 7,8% годовых.
Для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, также доступна максимальная ставка 8% годовых по вкладу «Надежный партнер».  
Ставки действуют при размещении средств на год, полтора или 2 года и получении процентов в конце срока.
Для клиентов, которые не хотят фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка». С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.

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