



ВТБ Капитал Инвестиции открывают продажи нового фонда недвижимости «ВТБ Капитал – Рентный доход 2» для долгосрочных инвестиций. Целью фонда является получение стабильного дохода в виде арендных платежей, а также прибыли за счет роста рыночной стоимости недвижимости. При этом завершается фаза сбора средств (фандрайзинг) для фонда «ВТБ Капитал – Рентный доход».

«ВТБ Капитал – Рентный доход 2» инвестирует в высококлассные объекты коммерческой недвижимости разных типов с целью получения регулярного рентного дохода и дохода от роста стоимости активов. Инвестиции в недвижимость через фонд не требуют самостоятельной экспертизы объектов при их приобретении и эксплуатации, а также дают возможность инвестирования в качественные активы от 300 тыс. рублей за пай.

«ВТБ Капитал – Рентный доход 2» унаследует лучшее от «ВТБ Капитал – Рентный доход»: ежеквартальная выплата дохода, потенциал роста стоимости недвижимости, биржевое обращение паев. Рекомендуемый срок инвестирования в новый фонд недвижимости минимум 7 лет. Ожидаемая целевая доходность фонда составит от 8% до 13% годовых с учетом дохода от аренды и роста стоимости недвижимости на горизонте 7 лет.

Паи «ВТБ Капитал – Рентный доход 2» можно купить через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции в любой рабочий день. Покупка доступна всем типам инвесторов, прошедшим тестирование в соответствии с регуляторными требованиями. Тесты можно сдать там же, не выходя из ВТБ Мои Инвестиции.

Фонды недвижимости являются инструментом диверсификации портфеля, так как инвестируют в объекты разных типов.

«Наша продуктовая линейка в области инвестиций в недвижимость показывает высокую востребованность среди клиентов благодаря привлекательной инвестиционной идее, удобству и простоте процесса покупки продукта. Мы уверены, что новый фонд недвижимости тоже будет показывать достойные результаты и пользоваться высоким спросом. По нашему мнению, для грамотной диверсификации инвестиционного портфеля в нем желательно иметь долю в недвижимости: этот класс активов обладает прогнозируемыми выплатами и низкой зависимостью от конъюнктурных движений на финансовых рынках и добавляет устойчивости результатам всего портфеля», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

«Мы рады объявить о завершении фандрайзинга в фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход». За 2 года удалось привлечь более 6,5 млрд рублей, значительная часть из которых вложена в офисные помещения и складские комплексы, часть средств зарезервирована под предстоящие приобретения. С учетом плановой индексации договоров аренды при сохранении тренда роста стоимости недвижимости мы ожидаем устойчивых результатов фонда в будущем и доходность инвесторов от 8% до 13% годовых на горизонте срока жизни фонда» - подчеркнул инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции Алексей Стрелецкий.

Доходность «ВТБ Капитал – Рентный доход» по итогам 9 месяцев 2021 года составила 10,7% годовых. Всего с 10 февраля 2021 года на Московской бирже оборот по инструменту составил около 3 млрд рублей.







