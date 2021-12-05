



В аварии в Дубовском районе пострадал 14-летний пассажир, который находился в опрокинувшейся в кювет SKODA OKTAVIA. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось на 659 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительной информации, накануне поздно вечером 25-летний водитель иномарки двигался из Волгограда в сторону Камышина. Мужчина не справился с управлением, наехал на металлический отбойник и опрокинулся в кювет. В результате подростка с травмами госпитализировали в больницу.



