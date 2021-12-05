Общество

Суд под Волгоградом пять раз за год наказал злостного антимасочника

Общество 05.12.2021 08:56
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05.12.2021 08:56


Штраф в размере 10 тысяч рублей назначил Ленинский районный суд Волгоградской области жителю села Заплавное Вячеславу Б. за повторное нарушение масочного режима. Упрямого селянина участники рейдов поймали без маски пять раз с начала года: в январе, мае, дважды в июне и в октябре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда.
В первый раз суд ограничился предупреждением нерадивому гражданину, в последующие два раза Вячеслав Б. получил штрафы по 1000 рублей. На четвертый раз судья пятикратно увеличил сумму наказания, но и это не мотивировало мужчину надевать маску в общественных местах. Утром 26 октября селянин пришел в местный супермаркет и вновь отказался соблюдать масочный режим, в связи с чем в отношении него в пятый раз полицейский составил протокол по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
На рассмотрение в суде очередного протокола житель Заплавного не пришел. Судья учел, что нарушитель признал свою вину при даче объяснений полиции, характер правонарушения и обстоятельства его совершения, а также имущественное положение селянина. Кроме того, суд не стал переквалифицировать действия Вячеслава Б. по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (повторное нарушение ч.1 той же статьи), что повлекло бы увеличение суммы штрафа. Минимальное наказание по этой части статьи составляет 15 тысяч рублей.

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