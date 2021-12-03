Здание ВТЗ украсил мурал на экологическую тему





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализован стрит-арт проект на тему экологической ответственности бизнеса, посвященный 20-летию компании.

В рамках проекта на стене производственного корпуса трубоэлектросварочного цеха ВТЗ появился необычный мурал площадью более 200 кв. м. На нем изображены ветви тутового дерева с зелеными листьями, оплетенные нитями шелкопряда, а на заднем плане — стальные трубы, которые производит ВТЗ. Выбор темы не случаен — шелковица, или тутовник — один из символов города Волжского, яркий образ, олицетворяющий историческую преемственность и неразрывную связь промышленного производства в Заволжье и экологических инициатив волжских металлургов.

Автор работы — художник-муралист Олег Stan из уральской команды MES CREW. Проект в Волжском реализовали его коллеги — художники Игорь Frayo и Александра Alshey. Их портфолио содержат разнообразные муралы на зданиях многих городов России.

«Мы убеждены, что стрит-арт украшает города, формирует их самобытность. Вдвойне интереснее было рисовать мурал на промышленной площадке ВТЗ. Напротив здания, где мы работали, находится остановка заводского транспорта. Было заметно, с каким вниманием наблюдали за реализацией проекта заводчане. Надеемся, что этот «зеленый» мурал добавит ярких красок и отличного настроения в трудовые будни волжских металлургов», — сказал художник Игорь Frayo.

«Практика росписи больших площадей на действующем производстве только развивается. Это новый подход к такой важной теме как промышленная экология, возможность творчески выразить ответственность крупных компаний в рамках глобальной повестки ESG, а также в доступной и ясной форме донести до любого человека значимость экологической тематики. Новый арт-объект уже включен в программу экскурсий проекта промышленного туризма», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Художественный стрит-арт проект реализован ТМК в год 20-летия компании. Муралы — масштабные изображения, нанесенные на стены здания или сооружения, — на тему важности заботы о природе создаются в семи городах России, где расположены крупнейшие трубные производства ТМК, — Волжском, Каменске-Уральском, Орске, Первоуральске, Полевском, Таганроге и Челябинске.