Полезно знать 03.12.2021 11:54
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03.12.2021 11:54
«Ситиматик-Волгоград» отмечает, что в некоторых региональных средствах массовой информации (СМИ) продолжают появляться публикации о жалобах жителей волгоградского региона на захламление контейнерных площадок растительным мусором. При внимательном прочтении каждой такой публикации и изучении предоставленных фото- или видео-материалов оказывается, что в большинстве случаев речь идет о захламлении территории около контейнерных площадок ветками, спилами деревьев или кустарников, старыми шинами, строительным мусором. Баки для отходов при этом пустые. То есть в публикациях описана ситуация недобросовестного действия лиц или организаций, осуществивших выброс таких отходов на контейнерную площадку.
В связи с этим региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым напомнить: ветки – не ТКО, а их вывоз и уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории не входит в обязанности компании.
В рамках своих полномочий регоператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение только ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ).
Эта позиция подтверждается и комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, являющегося органом, контролирующим деятельность регоператора.
Мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора именно ТКО - только такой мусор может быть упакован в специальный полиэтиленовый пакет и выгружен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не распространяется на сбор и вывоз ботвы, веток, листвы, обрези, спилов деревьев, строительного мусора, старых автопокрышек. Главное правило в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует, будь то управляющая компания, районная администрация или граждане.
Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в управляющую компанию, либо администрацию города (района), либо в компетентные органы для установления ответственных за выброс указанных отходов.
Таким образом, ветки как отходы входят в зону ответственности организаций (управляющей организации, ТСЖ и т.д.), осуществляющих содержание контейнерных площадок и подлежат вывозу по отдельному договору с компанией, имеющей соответствующую разрешительную документацию.
Отметим, что по запросу СМИ регоператор дает пояснения по каждому конкретному обращению или жалобе граждан.
«Ситиматик-Волгоград» призывает всех граждан к осознанному обращению с производимыми отходами, в том числе и с растительным мусором. Кроме того, регоператор просит жителей сообщать о всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок, поскольку отходы, не относящиеся к ТКО не только заполоняют пространство, но и препятствуют движению мусоровоза и вывозу отходов.
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