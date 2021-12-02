Вторая за год тройня родилась в Волгоградской области





Вторая в 2021 году тройня родилась в Волгоградской области – два мальчика и одна девочка появились на свет в областном перинатальном центре №2. Их родителями стали Дарья и Микаэл Мелкумян из Светлоярского района, в семье которых уже подрастает 6-летняя Алиса, сообщили в облздраве.

Малыши весом 1990, 1970 и 1690 грамм родились на 31 неделе беременности и чувствуют себя удовлетворительно. Некоторое время они и их мама проведут в перинатальном центре под присмотром врачей.

По данным комитета здравоохранения, с начала года в Волгоградской области родилось 197 двоен, две тройни и одна четверня.

Фото: Волгоградский областной перинатальный центр №2, сообщество ВКонтакте.