









Волгоградские оперативники совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в дистанционном обмане фермеров из Котовского и Серафимовичского районов. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, факт мошенничества был зарегистрирован еще в июле текущего года по заявлению фермеров, которых неизвестные обманули на 30 и 17 тысяч рублей. Тогда они сообщили правоохранителям, что они откликнулись на предложение о продаже скота с сайта объявлений. В переписке с продавцом они договорились о покупке и перевели задаток. Позже, приехав за животными в Михайловский район, оба фермера обнаружили вместо фермерского хозяйства голое поле.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве полицейским удалось установить личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Екатеринбурга. Волгоградским оперативникам и следователям пришлось выехать в служебную командировку, где по месту проживания подозреваемый был задержан.

В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны и ноутбук, используемые при совершении преступлений.

В настоящее время молодой человек доставлен в отдел МВД России по городу Михайловке. По обоим фактам ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Мужчине по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.







