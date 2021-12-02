Расследования 02.12.2021 12:02
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02.12.2021 12:02
Волгоградские оперативники совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в дистанционном обмане фермеров из Котовского и Серафимовичского районов. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, факт мошенничества был зарегистрирован еще в июле текущего года по заявлению фермеров, которых неизвестные обманули на 30 и 17 тысяч рублей. Тогда они сообщили правоохранителям, что они откликнулись на предложение о продаже скота с сайта объявлений. В переписке с продавцом они договорились о покупке и перевели задаток. Позже, приехав за животными в Михайловский район, оба фермера обнаружили вместо фермерского хозяйства голое поле.
В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве полицейским удалось установить личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Екатеринбурга. Волгоградским оперативникам и следователям пришлось выехать в служебную командировку, где по месту проживания подозреваемый был задержан.
В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны и ноутбук, используемые при совершении преступлений.
В настоящее время молодой человек доставлен в отдел МВД России по городу Михайловке. По обоим фактам ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Мужчине по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
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