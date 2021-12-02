Мужчину осудили за срубленный дуб в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 02.12.2021 13:52
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02.12.2021 13:52
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор мужчине за самовольную вырубку дуба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, житель региона заехал на своем грузовике в лес и бензопилой спилил дерево. Ущерб Среднеахтубинскому лесничеству составил почти 170 тысяч рублей.
Вину свою подсудимый полностью признал. Его осудили на два года условно. Кроме того, в пользу лесничества с него взыскали ущерб в размере вышеназванной суммы. Приговор в законную силу не вступил.
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