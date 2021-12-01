Расследования

Волгоградец избивал 11-летнего сына за плохие оценки

Расследования 01.12.2021 14:00
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01.12.2021 14:00


В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который систематически избивал за неудовлетворительные оценки и плохое поведение своего 11-летнего сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, последствием очередной такой воспитательной меры стал перелом костей носа со смещением. 
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Краснооктябрьского района Волгограда выявили факт жестокого обращение с ребенком. Они установили, что 36-летний мужчина систематически применял физическое насилие в отношении своего сына. После очередного такого метода воспитания мужчина сломал нос ребенку. Согласно медицинскому заключению, причиненные травмы квалифицируется как причинившие легкий вред здоровью. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением). Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Семья поставлена на учет, собранные материалы будут переданы в органы опеки для рассмотрения вопроса о лишении отца родительских прав.

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