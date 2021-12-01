Банк «Открытие» упростил снятие наличных для корпоративных клиентов

Экономика 01.12.2021 12:41 Новости компаний
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01.12.2021 12:41 Новости компаний
Компании – клиенты «Открытия» получили возможность снимать средства в кассе банка через электронный чек в онлайн-банке, без использования чековой книжки.
В «Открытие-Бизнес Онлайн», интернет-банке для корпоративных клиентов, запущен новый функционал – электронный чек для выдачи наличных средств в кассе банка. Для этого в интернет-банке необходимо заполнить заявку на выдачу наличных, указав подходящий офис банка, а также дату, сумму и реквизиты получателя. При необходимости можно заказать покупюрный подбор как на всю сумму заявки, так и ее часть. Там же клиенту будут доступны статусы обработки заявки и информация о готовности банка выдать необходимую сумму. В указанные дату и время сотрудник компании может получить средства в выбранном отделении «Открытия». Новый сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных за счет автоматизации функций контролера при формировании расходного кассового ордера.
«Новая услуга будет интересна широкому кругу наших корпоративных клиентов, поскольку необходимость в наличных средствах – для платежей поставщикам, выдачи командировочных и представительских расходов – может возникнуть у любой компании, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие». – Этот продукт мы запустили в рамках перевода в онлайн всей продуктовой линейки для крупного бизнеса. Наша цель – предоставить клиентам возможность подключать, отключать или изменять условия любого транзакционного продукта, включая открытие дополнительного счета, размещение депозита, выпуск корпоративной карты, подключение сервисов Cash Management или валютного контроля».
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