Экономика

ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки

Экономика 01.12.2021 09:25 Новости компаний
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01.12.2021 09:25 Новости компаний


По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили 5,1 трлн рублей ипотеки – это исторический рекорд, который на треть превышает результат за аналогичный период 2020 г. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей – несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков.
Накануне президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой сообщил о результатах работы банка на ипотечном рынке за 11 месяцев.
«Что касается работы с населением, то наш кредитный портфель вырос на 18,4 процента, преимущественно за счёт ипотеки – это главный сегодня продукт, который востребован, даже несмотря на то, что сейчас тенденция к повышению ставок пошла. Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тысячам семей», – заявил Андрей Костин.
В ноябре спрос на ипотеку в ВТБ стал максимальным: за один месяц продажи превысили 130 млрд рублей, что стало историческим рекордом, опередив даже июньский пик накануне завершения предыдущих условий госпрограммы.
«Нынешний год на рынке ипотеки России – исторический. Еще до декабря объем продаж впервые превысил знаковую отметку в 5 трлн рублей. Заемщики ВТБ были одними из самых активных: мы выдали каждый пятый кредит на рынке, а общий объем наших сделок впервые превысил триллион рублей, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». – Конец года на рынке недвижимости традиционно характеризуется повышенным спросом, а на результат этого ноября дополнительно повлияла стабилизация цен на рынке жилья и ожидания заемщиков по повышению стоимости ипотеки. В итоге наши продажи за последний месяц показали прирост на треть к ноябрю прошлого года».
Зампред ВТБ добавил, что в 2022 году, несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки и как следствие – стоимости кредитов, спрос на ипотеку останется стабильно высоким. Основными факторами, которые поддержат потребительскую активность, станут льготные программы, условия по которым сегодня значительно выгоднее средней ставки по рынку.
По прогнозам компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), на текущий момент предпосылок к удорожанию жилья теми же темпами, что в конце 2020 – начале 2021 года, нет. В 2022 году аналитики ВТБ ожидают сохранения тренда на стабилизацию общего уровня цен. Вместе с тем, в М2 не исключают из внимания инфляционную составляющую и рост себестоимости строительства, которые не дадут ценам снижаться системно.

 

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