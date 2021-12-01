



Сервис SberPay запустили в июне 2020 года. За время его существования клиенты Сбера в регионах Поволжья совершили уже более 7 млн операций на общую сумму почти 2,7 млрд рублей. В среднем ежемесячно количество операций по SberPay возрастает на 71 тыс., а средний прирост в обороте составляет около 30 млн рублей каждый месяц.

Наиболее часто посредством SberPay в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях покупки и услуги оплачивают женщины от 22 до 54 лет и мужчины от 22 до 59 - 73,9% от общего количества операций через данный сервис, 23,9% операций проводят молодые люди от 14 до 21 года.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Вся наша работа строится вокруг ежедневных задач и потребностей наших клиентов. SberPay это удобный и надежный способ оплаты, который находит всё больший интерес у пользователей Сбера. Использовать его можно как для оплаты в интернете, так и при бесконтактной оплате для владельцев Android смартфонов с функцией NFC».

В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года было совершено более 908 тыс. операций на общую сумму 346 млн рублей.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Простые и понятные сервисы Сбера становятся все популярнее у жителей Волгоградской области. Бесконтактные платежи востребованы и в больших супермаркетах и магазинах шаговой доступности и при оплате товаров, приобретаемых через интернет. Сервис SberPay делает процесс оплаты привычных покупок более удобным и безопасным, и ими наравне с молодежью охотнее начинают пользоваться и люди более зрелого возраста.

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащённых POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.



