Общество 30.11.2021 18:00
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30.11.2021 18:00
Крупноцветковая хризантема сорта с непереводимым названием Chusen Blanc стала королевой ежегодной осенней выставки в оранжереях ботанического сада в Волжском. За нежно-розовую красавицу с центром цвета фуксии проголосовали большинство посетителей традиционного бала хризантем, проходившего с 14 по 21 ноября, сообщили в Instagram Волгоградского ботсада.
Сердца посетителей выставки покорили еще четыре сорта: цветок с острыми лепестками цвета закатного неба Spider Bronze, пионовидная хризантем Creamist White, контрастная Baltasar и розовая Ksenia.
Напомним, бал хризантем открылся 14 ноября, и в первый день на выставку пришли несколько десятков человека несмотря на жесткие антиковидные ограничения. Для многих посетителей визит в своеобразный цветочный рай стал своего рода терапией после перенесенного ковида или средством от осенней хандры.
Фото: Instagram Волгоградского ботанического сада.
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