



34-летняя жительница Волгограда стала еще одной жертвой коронавируса. Женщина попала в список 37 жителей региона, умерших от COVID-19, о которых сообщил сегодня региональный оперштаб. В оперштабе пояснили ИА «Высота 102», что волгоградка обратилась в поликлинику сразу после появления первых признаков недомогания. Ей назначили противовирусные препараты и антикоагулянты. Однако через шесть дней ее состояние ухудшилось. Женщину госпитализировали в один из инфекционных стационаров, где ее лечили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. Однако пациентке не удалось избежать реанимации, где она скончалась.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что волгоградка не была привита вакциной от коронавируса. Также здесь подчеркнули, что женщина не имела хронических заболеваний.



