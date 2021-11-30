«СОГАЗ-Мед»: вакцинация и ревакцинация – укрепляем здоровье





С начала 2021 года в России проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые и волнующие вопросы граждан по данной тематике даны в этой статье.

Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?

В приоритетном порядке вакцинации подлежат: лица старше 60 лет; работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и более.

Как записаться на прививку?

Запись и выбор места вакцинации доступны на портале «Госуслуг». Также в субъектах РФ может осуществляться запись на прививку по телефонам или на сайтах медицинских организаций.

Как проходит вакцинация?

Вакцинация проводится бесплатно, с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

На приеме пациенту сначала разъясняются возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения вакцинации. Выдается для заполнения анкета и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также информационная памятка.

Перед вакцинацией медработник осматривает пациента, измеряет температуру, показатель насыщения крови кислородом (сатурацию), частоту сердечных сокращений, артериальное давление, проводит диагностику дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Результаты осмотра, а также разрешение на введение вакцины или отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний для проведения вакцинации должны быть зафиксированы врачом в медицинской документации.

Вакцинация (укол) проводится внутримышечно в верхнюю часть плеча. Затем следует наблюдение после процедуры в течение 30 минут.

Если вы выбрали для вакцинации препарат «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») и «ЭпиВакКорона», обратите внимание: ввиду того, что эта вакцина двухкомпонентная, вам необходимо будет повторно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации вторым компонентом на 21 день (без учета вакцинации) после прививки. Для вакцины же «КовиВак» введение второго компонента осуществляется с интервалом 14 дней. На эту процедуру вас запишут автоматически, она будет полностью аналогичной первому этапу вакцинации.

Какие существуют рекомендации после вакцинации?

В течение 3 дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении побочных эффектов после вакцинации рекомендуется обратиться к врачу.

Кому нельзя делать прививку от коронавируса?

С противопоказаниями к вакцинации по всем вакцинам, зарегистрированным в Российской Федерации, вы можете ознакомиться на сайте: стопкоронавирус.рф.

Есть ли ограничения для беременных?

С июня 2021 года в соответствии с рекомендациями Минздрава по вакцинации против COVID-19 вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») используется для вакцинации беременных.

Беременным женщинам перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Что такое ревакцинация и зачем она нужна?

Ревакцинация — надежный способ защитить себя от COVID-19. С учетом напряженной эпидемиологической обстановки, рекомендуется спустя полгода после вакцинации сделать повторную прививку – ревакцинироваться любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. Выбрать можно любую из них, независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.

Вы можете сделать повторную прививку, если после предыдущей вакцинации от COVID-19 или после перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев, у вас нет обострения хронического заболевания, вы не болели ОРВИ в течение 2 недель до прививки и не болеете в момент вакцинации, вам исполнилось 18 лети в последние 30 дней вы не делали других прививок. Для ревакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и сертификат о вакцинации. Записаться можно через Госуслуги или иным доступным в регионе способом.

При возникновении сложности с записью на вакцинацию вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию.

Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает:

« Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь » .