Covid-19

Волгоградские медики нашли способ противостоять вторжению «омикрона»

Covid-19 30.11.2021 13:22
0
30.11.2021 13:22


Полная вакцинация и ревакцинация способны защитить жителей Волгоградской области от нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила на заседании клинического совета при волгоградском облздраве главный внештатный пульмонолог, кандидат медицинских наук Вера Цома, сообщили в администрации региона.
«Ключевая превентивная мера — это максимальный процент полной вакцинации населения и ревакцинация жителей — особенно это важно для представителей групп риска», — сказала доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, выступая на заседании. Она также акцентировала внимание членов клинсовета на высокой скорости распространения «омикрона». Вера Цома подчеркнула, что «мир находится на пороге нового подъема коронавируса, связанного с появлением нового опасного штамма».
Ученую поддержала главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, заявив о сопоставимости эффективности российских вакцин против «омикрона» с эффективностью против «дельты». Мнение коллег о вакцинации как о ключевой мере защиты разделил и ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин.
Все участники клинического совета, возглавляемого губернатором Андреем Бочаровым, также сошлись в необходимости сохранять высокий уровень готовности системы здравоохранения региона. Совет порекомендовал поддерживать запас лекарств и дезинфицирующих средств, соблюдать ограничительные и профилактические меры и изучить особенности диагностики и лечения «омикрона».
Напомним, открывая заседание клинического совета, глава региона отметил, что случаи заболевания омикрон-штаммом пока не зафиксированы в России, но рано или поздно новый агрессивный штамм проникнет на территорию страны. Тем не менее, в настоящее время ситуация с распространением ковида стабилизируется: на 5-6% падает ежедневная заболеваемость, на треть снизилось число госпитализаций. При этом специалисты связывают уменьшение количества заболевших с числом привитых от COVID-19, подчеркнул Бочаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Covid-19
30.11.2021 12:32
Covid-19 30.11.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
30.11.2021 11:47
Covid-19 30.11.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Covid-19
30.11.2021 11:33
Covid-19 30.11.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Covid-19
29.11.2021 12:10
Covid-19 29.11.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
28.11.2021 15:42
Covid-19 28.11.2021 15:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
28.11.2021 12:09
Covid-19 28.11.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.11.2021 11:49
Covid-19 26.11.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.11.2021 12:16
Covid-19 25.11.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.11.2021 12:45
Covid-19 24.11.2021 12:45
Комментарии

0
Далее
Covid-19
23.11.2021 12:52
Covid-19 23.11.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Covid-19
22.11.2021 12:14
Covid-19 22.11.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.11.2021 11:43
Covid-19 21.11.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.11.2021 18:21
Covid-19 20.11.2021 18:21
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.11.2021 12:10
Covid-19 20.11.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.11.2021 12:20
Covid-19 19.11.2021 12:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
Футболисты волгоградского «Ротора» ушли в отпуск до 2022 годаСмотреть фотографии
15:16
Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнованияСмотреть фотографии
14:53
Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машинеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домовСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде родители убедились в безопасности питания для школ и детских садовСмотреть фотографии
13:22
Волгоградские медики нашли способ противостоять вторжению «омикрона»Смотреть фотографии
13:20
Прокурор Волгоградской области пришел в стройфирму из-за долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области снова выросла смертность от COVID-19Смотреть фотографии
11:47
Клинсовет готовит волгоградцев к встрече с «омикроном»Смотреть фотографии
11:33
РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:29
Сотрудницы крупной компании осуждены за сбыт фальсификата в стоматологии ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Вирусы проникли в 41 образовательное учреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премииСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде экстренно приземлился самолет из НижневартовскаСмотреть фотографии
10:16
Циклон «Бенедикт» принес в Волгоградскую область рекордное потеплениеСмотреть фотографии
09:51
Водитель легковушки умер после наезда на дерево под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:35
Под Волгоградом пациентка с пистолетом напала на врача-терапевтаСмотреть фотографии
09:30
Молодой волжанин чуть не сгорел с автомобилем в охваченном огнем гаражеСмотреть фотографии
09:10
Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из ВолгиСмотреть фотографии
09:00
Новый лимитированный Renault KAPTUR Intense в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового годаСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:33
В Волжском осудили студентку за попытку сдать сессию за взяткуСмотреть фотографии
17:58
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домовСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
16:35
Суд в Волгограде не оценил страдания искусанного мошкой пассажира маршруткиСмотреть фотографии
16:11
Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограниченийСмотреть фотографии
15:53
Посетителю кафе в Волгограде разбили головуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 