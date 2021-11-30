Волгоградские медики нашли способ противостоять вторжению «омикрона»





Полная вакцинация и ревакцинация способны защитить жителей Волгоградской области от нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила на заседании клинического совета при волгоградском облздраве главный внештатный пульмонолог, кандидат медицинских наук Вера Цома, сообщили в администрации региона.

«Ключевая превентивная мера — это максимальный процент полной вакцинации населения и ревакцинация жителей — особенно это важно для представителей групп риска», — сказала доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, выступая на заседании. Она также акцентировала внимание членов клинсовета на высокой скорости распространения «омикрона». Вера Цома подчеркнула, что «мир находится на пороге нового подъема коронавируса, связанного с появлением нового опасного штамма».

Ученую поддержала главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, заявив о сопоставимости эффективности российских вакцин против «омикрона» с эффективностью против «дельты». Мнение коллег о вакцинации как о ключевой мере защиты разделил и ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин.

Все участники клинического совета, возглавляемого губернатором Андреем Бочаровым, также сошлись в необходимости сохранять высокий уровень готовности системы здравоохранения региона. Совет порекомендовал поддерживать запас лекарств и дезинфицирующих средств, соблюдать ограничительные и профилактические меры и изучить особенности диагностики и лечения «омикрона».