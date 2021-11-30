ВТБ: российский рынок депозитов в 2022 году вырастет впервые за три года

Экономика 30.11.2021 12:41 Новости компаний
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30.11.2021 12:41 Новости компаний
С начала 2021 года портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ увеличился на 15,8% и приблизился к 8 трлн рублей. Прирост в том числе продемонстрировали срочные вклады. В следующем году рынок депозитов в России вырастет впервые за три года. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
По прогнозам ВТБ, продолжающийся тренд на повышение ключевой ставки и доходности вкладов приведет к ускоренному росту портфеля срочных сберегательных продуктов. В следующем году рынок депозитов физлиц вырастет на 6% после двухлетнего снижения. Рост будет обусловлен прежде всего увеличением приблизительно на 10% объема рублевых вкладов при снижении портфеля валютных депозитов. Продолжающейся дедолларизации портфеля будут способствовать высокие ставки по рублевым продуктам на фоне стабилизации курса национальной валюты.
В целом рынок классических пассивов, по прогнозам ВТБ, вырастет по итогам 2022 года в пределах 5%. Динамика рынка счетов до востребования в следующем году замедлится: всего на счетах в российских банках по итогам года, по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн рублей. Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 года. При этом темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий.
«На горизонте 2022-2023 годов классические депозиты переживут «второе рождение»: интерес к ним увеличится во всех сегментах. Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте 1-2 лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей. Драйвером привлечения средств частных клиентов в 2022 году будут вклады и инвестиционные инструменты, а значимость накопительных счетов будет постепенно снижаться. ВТБ по сберегательным продуктам намерен традиционно расти быстрее рынка», - отметил Анатолий Печатников.
На конец ноября объем розничного портфеля сбережений в ВТБ превысил 7,9 трлн рублей. Портфель классических пассивов остался на уровне 4,7 трлн, показав небольшой рост (порядка 2%) к началу года. Впервые за несколько лет увеличился объем средств на депозитах физлиц, который в ноябре достиг 2,3 трлн рублей и на 21% превысил июньские показатели. Портфель накопительных счетов за неполный год вырос на 7,5%.
Наибольшую динамику уже традиционно продемонстрировал объем вложений физлиц в инвестиционные инструменты: с начала года он увеличился на 29% - до 2,4 трлн рублей. Спрос на субординированные облигации банка с начала года вырос в 3,6 раза, до 214 млрд рублей, и уже превысил целевой показатель на 2021 год. Портфель эскроу-счетов увеличился вдвое.
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