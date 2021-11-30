Экономика

Сбербанк в Волгоградской области в текущем году увеличил выдачу кредитных бизнес-карт

Экономика 30.11.2021 11:35 Новости компаний
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30.11.2021 11:35 Новости компаний


Волгоградское отделение ПАО Сбербанк с начала 2021 года выдало более 1200 кредитных бизнес-карт, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Половина из них были оформлены в онлайн-формате.  
По данным Сбербанка за 11 месяцев текущего года в Волгоградской области бизнес-картыпредпочитали оформлять представители сферы торговли - около 87%. Также бизнес-карты востребованы у производителей сельскохозяйственной продукции, предпринимателей, транспортного и логистического направления.
В среднем, в текущем году, за месяц, по кредитным бизнес-картам совершается около 140 операций, средний чек при этом составляет порядка 70 тысяч рублей.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«Возможности кредитных бизнес-карт Сбербанка постоянно расширяются. Так, например, с сентября текущего года банк упростил опцию переводов с бизнес-карт: в личном кабинете СберБизнес по номеру карты стали доступны переводы на карты других банков, переводы внутри Сбербанка стали возможныпо номеру телефона, также доступно перечисление денежных средств внутри учётных систем клиентов, например, 1С. Отмечу также, что при любом вышеупомянутом способе перевода зачисление на карту получателя происходит моментально».
Кредитная бизнес-карта позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса в случае возникновения непредвиденных расходов, а также оплачивать закупки представителей малого бизнеса без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжных поручений. Снимать наличные с банковской карты можно 24/7 в любой точке мира. 
Клиенты Сбербанка, оформившие бизнес-карты с 5 апреля текущего года,имеют возможность бесплатного обслуживания. Льготный период беспроцентного пользования кредитными средствами составляет 100 календарных дней.

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