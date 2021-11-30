СберЛизинг обеспечит поставку специальной дорожной техники для Волгоградского региона

Экономика 30.11.2021 11:00 Новости компаний
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30.11.2021 11:00 Новости компаний
Компания СберЛизинг, входящая в экосистему Сбера, предоставит в финансовый лизинг более 50 единиц дорожно-строительной и эксплуатационной техники для нужд ГБУ «Волгоградавтодор» на сумму 571,8 млн рублей.
Предприятие-заказчик является подведомственным комитету транспорта и дорожного хозяйства Администрации Волгоградской областии одним из крупнейших в регионе исполнителем государственных контрактов дорожно-строительной отрасли.
В рамках проведенной закупки финансовых услуг Волгоградская область приобретает передвижные установки для строительства дорожного покрытия и укладки асфальта: асфальтоукладочные машины, экскаваторы, бульдозеры, катки, погрузчики, грузовой транспорт и прицепы. Вся техника преимущественно отечественного производства и производства стран СНГ.
Специализированная техника и транспорт соответствует самым современным требованиям и поступит в распоряжение ГБУ «Волгоградавтодор» в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта.
Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «С комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области нас связывают давние партнерские отношения. Накопленный опыт и ресурсы в лице высокопрофессиональной команды позволяют реализовывать такие сложноструктурированные сделки, и мы рады, что можем внести свой вклад в благоустройство области. Уверен, что и в дальнейшем будем совместно с региональной властью решать задачи, направленные на развитие региона».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Развитие дорожной сети в Волгоградской области – одна из важнейших задач. Мы понимаем всю ответственность реализации таких сделок в целом для региона. Я уверен, что техника, предоставленная комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в рамках контракта со СберЛизингом будет способствовать созданию самой современной и качественной дорожной инфраструктуры Волгоградской области в кратчайшие сроки».
Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Администрации Волгоградской области: «С использованием данного механизма мы можем обновлять и модернизировать автотехнику, предназначенную для ремонта дорог. После реализации контракта лизинга техника выкупается и остается региону. Благодарен, что СберЛизинг поддержал инициативу региона своим участием в открытом конкурсе. Реализация контракта позволит области наиболее эффективно решать задачи, направленные на создание в Волгоградской области высококачественной дорожной сети».
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