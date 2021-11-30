Циклон «Бенедикт» принес в Волгоградскую область рекордное потепление





Устроивший в Центральной России большой шторм циклон «Бенедикт» принес в южные регионы рекордное потепление. Новые температурные максимумы синоптики накануне зафиксировали на Кубани, в Воронеже, Ростове-на-Дону, Астрахани и Саратове, сообщили в погодном центре «Фобос». При этом в Волгоградской области сегодня, 30 ноября, метеорологи Волгоградского ЦГМС прогнозируют потепление до +14 градусов по Цельсию.

С «Бенедиктом» связаны также усиление юго-восточного и южного ветра до 21 м/с и сильные дожди. По данным погодного сервиса Gismeteo, 30 ноября в Волгограде выпадет почти 17 мм осадков. Погодные катаклизмы продолжатся 1 декабря: сохранится порывистый ветер, ночью будет идти дождь, переходящий в снег, а столбик термометров опустится до +5 градусов. В отдельных районах региона возможно потепление до +9…+11 градусов. Рассчитывать на по-настоящему зимний снегопад и формирование снежного покрова жителям Волгоградской области пока не приходится.