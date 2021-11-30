Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из Волги

Общество 30.11.2021 09:10
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30.11.2021 09:10
Два штрафа на общую сумму в 17 тысяч рублей заплатит житель Волгоградской области, который доставал со дна Волги лом черных металлов. Для этого мужчина пользовался самодельной незарегистрированной лодкой, сообщили в пресс-службе Волгоградской транспортной прокуратуры.
Нарушителя без лицензии на заготовку металлолома сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов «застукали» в период навигации текущего года. Его незаконную деятельность пресекли. Штрафы промышлявший ломом волгоградец еще не оплатил, факт находится на контроле в Волгоградской транспортной прокуратуре.
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