Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из Волги





Два штрафа на общую сумму в 17 тысяч рублей заплатит житель Волгоградской области, который доставал со дна Волги лом черных металлов. Для этого мужчина пользовался самодельной незарегистрированной лодкой, сообщили в пресс-службе Волгоградской транспортной прокуратуры.

Нарушителя без лицензии на заготовку металлолома сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов «застукали» в период навигации текущего года. Его незаконную деятельность пресекли. Штрафы промышлявший ломом волгоградец еще не оплатил, факт находится на контроле в Волгоградской транспортной прокуратуре.