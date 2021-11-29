Общество 29.11.2021 20:19
0
29.11.2021 20:19
Более половины жителей Южного федерального округа для того, чтобы отметить наступление нового 2022 года, не планируют увеличивать свои расходы по сравнению теми тратами, которые были год назад. Для 40% бюджет на праздник останется тот же, а для 27% уменьшится. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
26% пока не определились с тем, сколько выделят на новогодний стол, а 7% точно знают, что потратят больше, чем в прошлом году.
42% опрошенных сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии COVID-19. Еще 32% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 20%. Лишь 6% точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.
58% готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате. 29% заявили, что принципиально не участвуют в подобных мероприятиях. 13% из-за пандемии готовы принять участие в корпоративе только онлайн.
69% собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. 9% хотят отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. 2% будут работать в новогоднюю ночь. 4% поедут отдыхать в другой регион России. Лишь 1% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане.
На новогодний стол-2021 29% опрошенных потратили не более 5 тысяч рублей. У 27% эти расходы составили от 5 до 10 тысяч рублей. 12% отпраздновали приход второго ковидного года на 10-15 тысяч рублей, 11% потратили 15-20 тысяч, 2% - более 20 тысяч. 3% заявили, что не празднуют Новый год. Затруднились оценить свои расходы 16% респондентов.
39% собираются потратить на новогодние подарки примерно столько же, сколько в прошлом году. 24% заявили, что их расходы на подарки уменьшатся по сравнению с прошлым годом, 13% - что увеличатся. Четверть респондентов (25%) затруднились оценить свои траты на новогодние подарки по сравнению с прошлогодними.
33% опрошенных готовы посещать любые мероприятия во время новогодних праздников, несмотря на пандемию. Каждый пятый не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии. 21% готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 19% - пойти в кино или театр, 15% - с детьми на ёлку или детский спектакль, 7% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии.
При этом 16% опрошенных выступают за полную отмену всех массовых новогодних мероприятий из-за пандемии.
Абсолютно поддерживают или скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия только вакцинированных или недавно переболевших по QR-кодам 47% опрошенных южан. 35% категорически против QR-кодов и считают, что на массовые мероприятия надо допускать всех, еще 18% - скорее против таких ограничений.
Точно будут ходить в новогодние каникулы в кафе и рестораны, если это станет возможно только по QR-кодам, 24% респондентов, еще 26% - скорее будут. 27% заявили, что точно не будут никуда ходить по QR-кодам, еще 24% - скорее не будут.
При этом 51% опрошенных заявили, что у них уже есть QR-код. Готовы вакцинироваться для того, чтобы получить QR-код ради посещения мероприятий, кафе и ресторанов, 9% жителей ЮФО.
* Опрос проведен банком «Открытие» 18 – 24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублей29.11.2021 19:48
Общество 29.11.2021 19:48
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов29.11.2021 17:58
Общество 29.11.2021 17:58
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее Героев29.11.2021 17:11
Общество 29.11.2021 17:11
Суд в Волгограде не оценил страдания искусанного мошкой пассажира маршрутки29.11.2021 16:35
Общество 29.11.2021 16:35
Каждый четвертый школьник в России подрабатывает29.11.2021 15:10
Общество 29.11.2021 15:10
Волгоградцев ждут новые ограничения из-за штамма «омикрон»29.11.2021 12:30
Общество 29.11.2021 12:30
Скончалась старейший преподаватель Волгоградского медуниверситета29.11.2021 10:16
Общество 29.11.2021 10:16
Волгоградцев оштрафовали после обращения к президенту против введения QR-кодов28.11.2021 19:38
Общество 28.11.2021 19:38
Суд в Волгограде отказал в праве собственности на приговоренные к сносу гаражи28.11.2021 19:08
Общество 28.11.2021 19:08
В Волгоградской области проведут проверку после жалоб сельских учителей на «рабский» труд28.11.2021 18:07
Общество 28.11.2021 18:07
«Я сама себя переборола»: история многодетной волжанки, воспитавшей мультипликатора с ДЦП28.11.2021 15:10
Общество 28.11.2021 15:10
В Волгограде историческое место у Волги с командным пунктом возьмут под охрану28.11.2021 14:03
Общество 28.11.2021 14:03
«Мы не рабы»: учителя из глубинки Волгоградской области возмутились из-за бесплатной работы27.11.2021 18:56
Общество 27.11.2021 18:56
В Волгограде нелепо погиб владелец знаменитого ретроавтомобиля27.11.2021 17:41
Общество 27.11.2021 17:41
Пассажирке переполненного автобуса в Волгограде вызвали скорую27.11.2021 15:08
Общество 27.11.2021 15:08
Реклама