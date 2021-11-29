



Более половины жителей Южного федерального округа для того, чтобы отметить наступление нового 2022 года, не планируют увеличивать свои расходы по сравнению теми тратами, которые были год назад. Для 40% бюджет на праздник останется тот же, а для 27% уменьшится. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

26% пока не определились с тем, сколько выделят на новогодний стол, а 7% точно знают, что потратят больше, чем в прошлом году.

42% опрошенных сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии COVID-19. Еще 32% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 20%. Лишь 6% точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.

58% готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате. 29% заявили, что принципиально не участвуют в подобных мероприятиях. 13% из-за пандемии готовы принять участие в корпоративе только онлайн.

69% собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. 9% хотят отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. 2% будут работать в новогоднюю ночь. 4% поедут отдыхать в другой регион России. Лишь 1% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

На новогодний стол-2021 29% опрошенных потратили не более 5 тысяч рублей. У 27% эти расходы составили от 5 до 10 тысяч рублей. 12% отпраздновали приход второго ковидного года на 10-15 тысяч рублей, 11% потратили 15-20 тысяч, 2% - более 20 тысяч. 3% заявили, что не празднуют Новый год. Затруднились оценить свои расходы 16% респондентов.

39% собираются потратить на новогодние подарки примерно столько же, сколько в прошлом году. 24% заявили, что их расходы на подарки уменьшатся по сравнению с прошлым годом, 13% - что увеличатся. Четверть респондентов (25%) затруднились оценить свои траты на новогодние подарки по сравнению с прошлогодними.

33% опрошенных готовы посещать любые мероприятия во время новогодних праздников, несмотря на пандемию. Каждый пятый не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии. 21% готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 19% - пойти в кино или театр, 15% - с детьми на ёлку или детский спектакль, 7% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии.

При этом 16% опрошенных выступают за полную отмену всех массовых новогодних мероприятий из-за пандемии.

Абсолютно поддерживают или скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия только вакцинированных или недавно переболевших по QR-кодам 47% опрошенных южан. 35% категорически против QR-кодов и считают, что на массовые мероприятия надо допускать всех, еще 18% - скорее против таких ограничений.

Точно будут ходить в новогодние каникулы в кафе и рестораны, если это станет возможно только по QR-кодам, 24% респондентов, еще 26% - скорее будут. 27% заявили, что точно не будут никуда ходить по QR-кодам, еще 24% - скорее не будут.

При этом 51% опрошенных заявили, что у них уже есть QR-код. Готовы вакцинироваться для того, чтобы получить QR-код ради посещения мероприятий, кафе и ресторанов, 9% жителей ЮФО.





* Опрос проведен банком «Открытие» 18 – 24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.