Экономика

Банк «Открытие»: в отсутствие негативных новостей российские рынки будут отыгрывать потери прошедшей недели

Экономика 29.11.2021 17:57
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29.11.2021 17:57


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич о ситуации на мировых рынках.
По итогам прошедшей недели курс рубля по отношению к доллару и котировки на нефть снизились на 2,9% и 7,8% соответственно, что связано с опасениями рынка по поводу нового штамма, которому ВОЗ дало название «омикрон». Такие опасения основаны на мнении, что он окажется не только более заразным, чем штамм «дельта», но и более летальным, поскольку содержит большое количество мутаций. Впрочем, ряд эпидемиологов полагает, что количество мутаций слишком велико, и этот штамм будет нестабильным, а его потенциальный урон не столь значителен.
Несмотря на эти сомнения, парадигма «центрального» сценария развития событий стремительно меняется. Раньше игроки на рынке полагали, что раз вакцины уже показали значительную эффективность в снижении летальных случаев, и появляются препараты для лечения, то мир в 2022 г. научится жить с коронавирусом как с обычным гриппом и вернется к норме. Появление новых мутаций, которое ранее учитывалось лишь как возможный, но не самый вероятный сценарий, с созывом специальной сессии ВОЗ 26 ноября значительно повлияло на распределение вероятностей в пользу наступления плохого сценария и посеяло зерно паники. В результате цены на нефть Brent лишь усилили падение, наблюдаемое с середины октября, и снизились с 86 до 72 долл./барр. Безопасные активы, такие как золото, вновь ощутили кратковременную поддержку.
На этом фоне рубль продолжил стремительное падение по сравнению с другими валютами развивающихся стран. Если ранее российский валютный рынок был относительно защищен высокими ставками и хорошими фундаментальными составляющими стабильности рубля, то с появлением «украинского» фактора эта защита временно не действует. Кроме того, произошедшее снижение цен на нефть для большинства развивающихся рынков поддерживает их валюты. Рубль, традиционно слабо реагирующий на плавное изменение цен на нефть, более чувствителен к заметным коррекциям на этом рынке: цены на нефть уже упали, но из-за ранее высоких цен в октябре Минфин с 9 ноября по 6 декабря продолжает проводить рекордные закупки валюты около 26 млрд руб. ежедневно. В результате рубль с начала ноября подешевел на 6,6% к доллару, и на 5% – к валютам развивающихся стран.
И хотя обострение геополитической ситуации лишило российский валютный рынок «защиты», геополитическая премия возросла не так сильно, как это принято считать: норвежская крона обесценилась на 6,7% – так же, как и рубль.
На этой неделе рынки останутся восприимчивыми к любым геополитическим или эпидемиологическим новостям, и погрешность прогноза останется значительной. В отсутствие новой негативной информации российские рынки будут постепенно отыгрывать потери прошедшей недели, которая плохо началась, а окончилась еще хуже. Так, в понедельник котировки на нефть Brent достигали уровня 75 долл./барр. (+5%), рубль укрепился на 0,8% до уровня 75 руб. к доллару.
В отсутствие плохих новостей до конца года мы сохраняем прогноз на укрепление рубля до уровней 70-72 за доллар, чему будет способствовать и традиционное для конца года резкое снижение спроса на валюту в связи с падением импортных поставок.
Банк России на последнем заседании в уходящем году с высокой вероятностью продолжит политику увеличения ключевой ставки. Однако с учетом опубликованной 25 ноября статистики инфляционных ожиданий, которые приостановили свое ухудшение, но сохраняются на высоком уровне, шаг изменения ключевой ставки может быть меньше, чем на предыдущем заседании. Прогноз по ключевой ставке на конец 2021 г. сохраняется на уровне равном или не более 8%.

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