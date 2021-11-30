Вам звонит «Ситиматик» - не бросайте трубку





Региональный оператор рекомендует волгоградцам дослушать телефонное сообщение до конца и обратиться в абонентский отдел или в расчетный центр АО «ЖКХ ИВЦ и ТЭК», чтобы разобраться в ситуации. Это избавит не только от последующих звонков, но и от нежданных долговых счетов.

Как не попасть в список должников

К концу года волгоградцы накопили большой объем неоплаченных квитанций за обязательную коммунальную услугу по вывозу ТКО. Только за сентябрь долги жителей Волгоградской области регоператору составили более 800 млн рублей.

На сегодняшний момент большая часть населения добросовестно оплачивает услугу по обращению с ТКО, но есть и исключения. Некоторые потребители либо делают это несвоевременно, либо копят долги, не желая обновлять информацию по своему лицевому счету.

- Квитанция за услугу «Обращение с ТКО» должна быть оплачена ежемесячно в срок до 10-го числа, как и любая другая квитанция за коммунальные услуги, - говорит заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям «Ситиматик-Волгоград» Петр Пименов. - Если вы сделали это 12-го или 15-го числа, то автоматически попадаете в число должников до тех пор, пока данные не обновятся. Мы понимаем, что ситуации бывают разные, и, если гражданин объясняет причину несвоевременной оплаты - был в командировке, в отпуске или лежал в больнице - готовы к каждому случаю подойти индивидуально.

Важно понимать, что своевременная оплата квитанции — это залог стабильной работы регионального оператора. Это зарплата водителей мусоровозов и рабочих, это текущий ремонт и обслуживание техники, необходимой для того, чтобы своевременно оказывать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Не бойтесь заявить о себе!

Снизить размер платы за ТКО, если в квартире стало меньше жильцов, прекратить начисление по адресу, где вы больше не живете, - легко. Но сделать это может только сам потребитель, обратившись любым удобным способом к региональному оператору и подкрепив заявление документами.

Но часто волгоградцы забывают информировать регоператора об изменениях в своем лицевом счете и в результате попадают в разряд должников. К примеру, продали дом или квартиру, переехали в другой регион. По закону у потребителя на информирование об этом есть пять дней.

- Сегодня мы установили программный продукт, позволяющий в автоматическом режиме производить автодозвон потребителям, которые являются должниками. В том случае, если вы получаете такой звонок и считаете, что информация не актуальна, у вас есть возможность обратиться в наш единый колл-центр по номеру телефона 23-23-23 или воспользоваться сайтом. В рубрике «Обратная связь» нужно указать свой адрес и приложить оплаченную квитанцию, и этого будет достаточно для снятия автодозвона. Бывают ситуации, когда жители получают информацию о имеющейся задолженности по адресу, где они уже не проживают. В этом случае им также необходимо обратиться к нам, чтобы актуализировать данные, которые у нас отсутствовали на момент образования такой задолженности.

Практика показывает, что многие волгоградцы, получив звонок, вместо того чтобы разобраться в ситуации, просто бросают трубку. Специалисты колл-центра «Ситиматик-Волгоград» объяснили, почему не стоит этого делать и озвучили самые частые вопросы, с которыми обращаются абоненты.

«Какие долги? Я давно продал эту квартиру и больше там не живу!»

Очень часто волгоградцы совершают сделки со своей недвижимостью, но не закрывают свой лицевой счет. Квитанции продолжают приходить на имя прежнего владельца, а новый собственник не торопится их оплачивать. И лицевой счет на себя не открывает. Так начинают копиться долги, за взысканием которых региональный оператор обращается к прежнему хозяину квартиры.

- Если вы не сообщили нам о том, что вы продали квартиру, откуда мы это узнаем? – говорит Наталья Глинская. – Ситуации бывают разные – у кого-то сгорел дом, у кого-то умер прописанный в квартире родственник, кто-то, наоборот, прописал себе нового члена семьи. Но все эти данные мы можем получить только от собственника и ни от кого другого.

Проблема актуализации счетов – одна из наиболее острых сегодня. Одни волгоградцы не предоставляют данные о себе, искренне считая, что региональный оператор и сам все видит в своей базе данных или кто-то передаст ему эту информацию. Другие и вовсе предпочитают уйти в тень и отмолчаться, особенно если число проживающих по адресу не уменьшилось, а возросло. Обе эти позиции приводят к целому ряду проблем, вплоть до судебных исков и принудительных взысканий.

Еще один пример - позвонил мужчина и сообщил, что за вывоз мусора он платит каждый месяц, а ему приписали какой-то долг. После выяснения ситуации, оказалось, что долг за вывоз ТКО накопился вовсе не по тому адресу, где проживает мужчина. А в сельской местности, в доме, который он получил недавно в наследство.

- Если бы абонент игнорировал наши обращения, считая, что он все оплачивает, у него бы вырос большой долг, - прокомментировала начальник колл-центра «Ситиматик-Волгоград» Наталья Глинская. – А сейчас он все выяснил и сразу же оплатил имеющуюся небольшую задолженность. Мы призываем волгоградцев не прятаться, не бросать трубку, а идти с нами на контакт. Это поможет вовремя решать проблемы.

«Что ж мне теперь за мусор платить по трем адресам?!»

Это еще одна типичная ситуация, из-за которой может образоваться большой долг за вывоз ТКО. Некоторые волгоградцы прописаны по одному адресу, где исправно платят за услугу. Но у них в собственности имеется еще одно, а иногда и несколько жилых помещений, где нет ни одного зарегистрированного жильца. И квитанции за мусор они там настойчиво игнорируют, рассуждая, что не могут же мусорить одновременно по нескольким адресам.

Но оказывается, могут. Законом установлено, что при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. По такому же принципу взимается плата и за другие коммунальные услуги. «Те волгоградцы, которые обращаются в колл-центр с данным вопросом, получают разъяснение со ссылками на законодательство, - отмечает Наталья Глинская. – В своей деятельности региональный оператор руководствуется действующими нормативно-правовыми документами. Кстати, если человек признает долг и готов его оплачивать, мы всегда идем навстречу своим абонентам, при необходимости заключаем договор о рассрочке платежа».