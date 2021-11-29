Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскими





Виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции и их публичном оскорблении признан 40-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Дзержинский районный суд приговор мужчину к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Вину фигурант уголовного дела не признал. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

В суде остановлено, что волгоградец совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушал общественный порядок в сетевом магазине на улице Краснополянской в Дзержинском районе. Двое сотрудников ППС, которые находились на маршруте патрулирования, пытались вывести разгоряченного мужчину на улицу, но он проявил агрессию – начал оскорблять стражей порядка, а затем набросился на одного из них, нанеся несколько ударов по различным частям тела. Остановить злоумышленника попыталась коллега потерпевшего, которую он также избил. В результате полицейскому причинены многочисленные ссадины, а его коллега получила сотрясение головного мозга.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



